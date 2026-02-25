Σε πολύ υψηλή επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Σουφλίου στον Έβρο (βίντεο)

Σταθερές ροές στους δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου, όπου, όμως, παραμένουν πολύ ψηλά οι στάθμες, και συνεχιζόμενη πίεση στον δήμο Σουφλίου, που για δεύτερο 24ωρο είναι σε πολύ υψηλή επιφυλακή και σε συνεχείς παρεμβάσεις οχύρωσης και μπαζώματος κρίσιμων σημείων, ώστε να αποτρέψει κάθε απειλή πλημμύρας εντός οικισμών, διαμορφώνουν τη σημερινή, έως τώρα εικόνα της πλημμυρικής κρίσης στον Έβρο.

Μέσα στη νύχτα ήχησε το 112 για τους κατοίκους των Λαβάρων, ώστε να είναι σε ετοιμότητα, ωστόσο, ευτυχώς μέχρι στιγμής, τα νερά δεν έχουν φτάσει στο χωριό, έχει κλείσει όμως ο βόρειος κόμβος που οδηγεί σε αυτό, ήδη από εχθές. Ο φόβος για νέες θραύσεις αναχωμάτων, τα οποία λόγω της πολυήμερης υδραυλικής πίεσης που δέχονται έχουν γίνει πιο εύθραυστα, είναι υπαρκτός, και η κατάσταση θα παραμείνει απειλητική μέχρι και τις 27-28 Φεβρουαρίου, που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της πλημμυρικής πίεσης, όταν τα νερά φτάσουν στη θάλασσα.

Αναμενόμενη ήταν η παράταση της κατάστασης “Red Code”, δηλαδή μέγιστης κινητοποίησης, για τον Έβρο, η οποία ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η διάρκεια της προηγούμενης απόφασης έληγε την Καθαρά Δευτέρα, εχθές, Τρίτη, αποφασίστηκε να ανανεωθεί έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, καθώς η κατάσταση στον νομό, με τις εκτεταμένες πλημμύρες και την ανυποχώρητη πίεση, κρίνεται ως υψηλού κινδύνου για νέα πλημμυρικά φαινόμενα. Το μόνο θετικό στοιχείο, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ότι οι ποσότητες υδάτων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, είναι μειούμενες. Συνολικά, έως και 150.000 στρέμματα εκτιμάται ότι είναι πλημμυρισμένα, μέσα σε αυτά, σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ, είναι και 85.000 στρέμματα καλλιεργημένα και καλλιεργήσιμα. Την ίδια αποτύπωση φαίνεται ότι κάνει για τις εκτάσεις αγροτικής εκμετάλλευσης και το δορυφορικό σύστημα Copernicus.

βίντεο του αντιδήμαρχου Τεχνικών Σουφλίου, Δημήτρη Δαρούση που δείχνει την εικόνα στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου

Εν τω μεταξύ, εχθές αργά το μεσημέρι η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης δημοσιοποίησε την έκτακτη απόφασή της για την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στο 14ο χλμ της επαρχιακής οδού Λουτρού – Δαδιάς, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες. Η κυκλοφορία εκτρέπεται, από τη νότια πλευρά του οδικού τμήματος μέσω της διασταύρωσης Πυλαίας και από τη βόρεια πλευρά μέσω της διασταύρωσης Δαδιάς. Η απόφαση θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας και μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι ισχύος της.

Στον Έβρο βρίσκεται σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς στο Grecotel Astir Egnatia της Αλεξανδρούπολης θα διεξαχθεί στις 5:30 το απόγευμα, το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκτός από το κομματικό περιεχόμενο της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης ακολουθεί από το πρωί πρόγραμμα επισκέψεων στο κεντρικό και νότιο τμήμα του νομού Έβρου, και συγκεκριμένα, στον Συνοριακό Σταθμό των Κήπων, όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων, αλλά και σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Το μεσημέρι θα περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις εταιρείας τεχνολογίας και στη συνέχεια στο εργοτάξιο στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης όπου κατασκευάζεται η νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Πηγή: EΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ