Κίνδυνος αποκλεισμού από ενισχύσεις για παραγωγούς λόγω εκκρεμοτήτων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο

Προβλήματα στην καταβολή αγροτικών ενισχύσεων και καθυστερήσεις στην εξέταση υποθέσεων ιδιοκτησιακού χαρακτήρα αναδεικνύει με ερώτησή του ο βουλευτής Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδης Στυλιανίδης, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που πλήττει άμεσα τους παραγωγούς.

Σύμφωνα με την ερώτησή του, η εμφάνιση του νέου κωδικoύ 54350 «Έκταση ψηφιοποιημένου αγροτεμαχίου εντός λειτουργούντος κτηματολογίου με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο» κατά την εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης του Δεκεμβρίου είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση ή και τον μηδενισμό επιλέξιμων εκτάσεων, επηρεάζοντας όχι μόνο τις άμεσες ενισχύσεις αλλά και μια σειρά από αγροτικά προγράμματα, όπως τα αγροπεριβαλλοντικά, τα σχέδια βελτίωσης και τα προγράμματα νέων αγροτών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, όπου, μετά την κύρωση δασικών χαρτών, παραγωγοί έχουν προχωρήσει σε αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ή υποβολή αντιρρήσεων, χωρίς ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις να έχει ολοκληρωθεί η εξέτασή τους.

Όπως επισημαίνεται, η χρονική απόσταση από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στην περιοχή είναι περιορισμένη, ενώ ο όγκος των υποθέσεων μεγάλος, γεγονός που επιβαρύνει τον χρόνο διεκπεραίωσης. Στο μεταξύ, οι εκκρεμότητες αυτές φαίνεται να έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα των αγροτών.

Ο προγραμματισμός

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με τον προγραμματισμό έως 30 Μαΐου θα καταβληθούν πληρωμές που περιλαμβάνουν:

•Εκκρεμότητες παλαιότερων ετών (αιτήσεις έτους 2018)

-Βασική Ενίσχυση

•Αιτήσεις έτους 2025:

-Π1-32 Συνδεδεμένη Εισοδηματική Στήριξη με παράδοση προϊόντος α) Αραβόσιτος, β) Ρύζι, γ) Σπόροι σποράς, δ) Πορτοκάλι χυμοποίησης, ε) Όσπρια, στ) Κορινθιακή Σταφίδα, ζ) Μήλα, η) Πρωτεινούχα Κτηνοτροφικά, θ) Πρωτεινούχα Σανοδοτικά, ι) Βιομηχανική Ντομάτα, ια) Ζωικό Αιγοπρόβατα, ιβ) Ζωικό Βοοειδή

-Π1-31 Οικολογικά Σχήματα

Πληρωμή 1,4 εκατ. Ευρώ

Η τελευταία πληρωμή που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ στις 17/04 αφορούσε στην εξόφληση εκκρεμοτήτων του 2017, συνολικού ύψους 1,374 εκατ. ευρώ σε 866 μοναδικούς δικαιούχους, μετά από ελέγχους και συμψηφισμούς 120.150 ευρώ σε 125 μοναδικούς δικαιούχους.