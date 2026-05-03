Καθυστέρηση στο ΟΣΔΕ 2026 από την ΑΑΔΕ αλλά και τήρηση του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών

Έντονο προβληματισμό στον αγροτικό κόσμο προκαλεί η καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ για το 2026, αλλά και η σιωπή της ΑΑΔΕ σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι. Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή τον προγραμματισμό των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το Β’ τρίμηνο του 2026, με καταβολές που θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου. Οι πληρωμές αφορούν τόσο εκκρεμότητες παλαιότερων ετών όσο και αιτήσεις του 2025, συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων ενισχύσεων και οικολογικών σχημάτων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από τις αρχές του 2026 έως τα μέσα Απριλίου έχουν καταβληθεί συνολικά 228,8 εκατ. ευρώ σε περισσότερους από 148.000 δικαιούχους, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται συμψηφισμοί και επιστροφές.