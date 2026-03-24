Πορτοκάλι: Στο ναδίρ η τιμή της χυμοποίησης για Αργολίδα και Λακωνία

Μια δύσκολη χρονιά μετράνε οι παραγωγοί για τη χυμοποίηση, και κανένας πλέον δεν μπορεί να προβλέψει πού θα σταματήσει η κατηφόρα και αν τελικά η συναλλαγή θα κριθεί ασύμφορη οικονομικά.

Ο παραγωγός Στέλιος Σαρρής από τη Λακωνία επισημαίνει: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη ροή προς τη χυμοποίηση, αφού δεν έχουμε ξεκινήσει καλά τα Βαλέντσια και τα Λάνε ώστε να δώσουμε ποσότητες. Αυτά που πάνε στον χυμό είναι τα Μέρλιν. Η δουλειά που αφορά τα χυμοποιεία έχει πέσει πολύ, και αυτό οφείλεται κυρίως στην τιμή, που διαμορφώθηκε περίπου στα 0,08 ευρώ, ενώ περιμένουμε να ανέβει στην πορεία. Το ποσοστό των πορτοκαλιών που οδηγήθηκε για χυμό δεν ξεπερνά το 10%. Εμάς μας ευνοούν οι καιρικές συνθήκες, και όλοι κοιτάνε να σπρώξουν την παραγωγή στην αγορά, αλλά αυτό δεν ενοχλεί ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες, αφού γίνεται εισαγωγή χυμού».

Από την Αργολίδα, ο Μιχάλης Μητροσύλης, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ανυφίου, δήλωσε: «Σαν συνεταιρισμός Ανυφίου έχουμε ολοκληρώσει τη συγκομιδή, πλην μικρών ποσοτήτων Βαλέντσια. Αυτή τη χρονιά βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μείωση της παραγωγής, που έφτασε μέχρι και το 50%. Όσον αφορά την τιμή της χυμοποίησης, δυστυχώς φταίμε εμείς, αφού πλέον πουλάμε στα 0,12 ευρώ, ενώ οι συμβάσεις που υπογράψαμε με τις επιχειρήσεις χυμού για να μην χαθεί η συνδεδεμένη ξεκινούν από 0,7 ευρώ. Με αυτές τις τιμές, η χυμοποίηση γίνεται ασύμφορη. Όλα αυτά ενώ στην Ισπανία η τιμή είναι 0,25 ευρώ και στα τριετή συμβόλαια 0,35 ευρώ».

Σε ό,τι αφορά την προοπτική, ο Μιχάλης Μητροσύλης ήταν κατηγορηματικός: «Δεν υπάρχει προοπτική. Όλοι οι συνεταιρισμοί τηρούν σιγή ιχθύος και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει προοπτική. Το κλείσιμο της ΚΑΣΟΑ έπαιξε ρόλο, αφού ήταν ένα σύνολο, που απορροφούσε το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής».