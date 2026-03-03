Ανοδική πορεία για τα προϊόντα μέλισσας

Σε σταθερή ανοδική τροχιά βρίσκονται τα προϊόντα του μελιού και στην Αργολίδα, με τις τάσεις της αγοράς να δείχνουν ότι τα παράγωγα της μέλισσας αποτελούν πλέον σταθερή αξία για τους καταναλωτές. Η αυξανόμενη ζήτηση, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, αντανακλά την αυξανόμενη ενημέρωση του κοινού για τις ευεργετικές ιδιότητες των προϊόντων αυτών και το ενδιαφέρον για την υγιεινή διατροφή.

Ο Μάκης Μπαϊρακτάρης από το Κρανίδι, ένας από τους παραγωγούς της περιοχής, εξηγεί:

«Τα προϊόντα που παράγουμε είναι ο βασιλικός πολτός, η γύρη, το κερί και η πρόπολη. Τις τελευταίες χρονιές, οι καταναλωτές δείχνουν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι σε αυτά. Στις προτιμήσεις τους πρώτο έρχεται το μέλι, αλλά ακολουθούν η γύρη, ο βασιλικός πολτός και η πρόπολη. Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από τους καταναλωτές που προσέχουν τη διατροφή τους, και αυτό το ενδιαφέρον συνεχώς αυξάνεται».

Όσον αφορά τις εξαγωγικές δυνατότητες, ο κ. Μπαϊρακτάρης σημειώνει: «Η γύρη και η πρόπολη γίνονται δεκτές σε αγορές του εξωτερικού, ωστόσο το μέλι παραμένει το κυριότερο προϊόν. Τα προβλήματα που υπάρχουν με τη γύρη και τον βασιλικό πολτό είναι η ανάγκη ψυγείων για τη μεταφορά τους. Στην Ελλάδα, αυτά τα προϊόντα, αν και δεν είναι πολύ διαδεδομένα, πωλούνται εύκολα και η κατανάλωση αυξάνεται περίπου κατά 20% κάθε χρόνο».

Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων έναντι των εισαγόμενων, επισημαίνει: «Υπάρχουν ξένα προϊόντα που είναι ανταγωνιστικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχουν την ποιότητα των ελληνικών. Στην παγκόσμια αγορά, η ελληνική ποιότητα είναι η καλύτερη. Να φανταστείτε, βασιλικός πολτός από την Κίνα κοστίζει 10 ευρώ τα δέκα γραμμάρια, ενώ εμείς πουλάμε 30 ευρώ τα δέκα γραμμάρια, αλλά η διαφορά στην ποιότητα είναι τεράστια».

Τέλος, ο κ. Μπαϊρακτάρης συμβουλεύει τους καταναλωτές: «Η γύρη πρέπει να αγοράζεται φρέσκια, γιατί η αποξήρανση μειώνει σημαντικά τις θρεπτικές της ιδιότητες. Ο καθαρός βασιλικός πολτός πωλείται 30 ευρώ στη λιανική, η γύρη 30-40 ευρώ το κιλό, ο βασιλικός πολτός 30 ευρώ και η πρόπολη 10 ευρώ».