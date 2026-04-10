Πώς η διατροφική αξία αλλάζει τις προοπτικές για τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα

Με μεγάλη συμμετοχή και ζωντανό διάλογο μεταξύ ειδικών, επιστημόνων και παραγωγών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στο WHEN Hub στην Αθήνα η τελική εκδήλωση του προγράμματος «Αξιοποιώντας το Πλεονέκτημα: Στρατηγικές για Τοπικά Προϊόντα και ΠΟΠ-ΠΓΕ με Ισχυρισμούς Υγείας», που υλοποιεί ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και με την υποστήριξη της CrediaBank.

Σε ένα σύγχρονο πλαίσιο, με δυναμικές παρουσιάσεις και συζητήσεις αναδείχθηκε ο ρόλος των τοπικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και διασύνδεσης με τον τουρισμό και τις αγορές.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρέμβαση του Αντώνη Φιλιππή, γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία των ΠΟΠ-ΠΓΕ για την αγροτική πολιτική και τις διεθνείς αγορές. Τόνισε την ανάγκη ανάδειξης και αξιοποίησης των ισχυρισμών υγείας για τα προϊόντα αυτά, ενώ σχολίασε θετικά τον ρόλο του προγράμματος. Παράλληλα, υπογράμμισε την προτεραιότητα που δίνει το Υπουργείο στην ιχνηλασιμότητα και στις συνέργειες.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η Έφη Λαζαρίδου, CEO του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά η οποία περιέγραψε το πώς ο οργανισμός έκανε τη στρατηγική επιλογή στήριξης των ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων και της ανάδειξης των ισχυρισμών υγείας, μέσα από μια εθνική πρωτοβουλία, που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια με τη συμβολή της ΕΘΕΑΣ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η κα Λαζαρίδου αναφέρθηκε επίσης και σε μια συλλογική έκδοση (White Paper) που ετοιμάζεται από τον οργανισμό και θα διατεθεί δωρεάν προς τους παραγωγούς.

Ακολούθησε η Ρεγγίνα Ασλάνογλου, Chief Sustainability Officer της CrediaBank, η οποία αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή της CrediaBank να στηρίζει την πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τομέα, ειδικά όταν αυτός συνδέεται με πρωτοβουλίες που αφορούν την Υγεία, βασικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της τράπεζας.

Στο κύριο μέρος της εκδήλωσης, ο Φώτης Τέκος, CEO στη Foodoxys, βασικός επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος, παρουσίασε τον «κύκλο της υπεραξίας» για τα ΠΟΠ–ΠΓΕ προϊόντα, αναδεικνύοντας πώς μετασχηματίζεται η ταυτότητα και η δυναμική τους μέσα από την αξιοποίηση των ισχυρισμών υγείας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των σύγχρονων διατροφικών τάσεων.

Στη συνέχεια, η ταξιδιωτική δημοσιογράφος Μάγια Τσόκλη, ως keynote ομιλήτρια της εκδήλωσης μέσω της ομιλίας της με τίτλο «Τα τοπικά προϊόντα ως αφήγημα προορισμού – Από την αυθεντικότητα και τη γεύση, στην ευεξία και τη βιώσιμη ταυτότητα» μετέφερε εμπειρίες και παραδείγματα του πώς οι ισχυρισμοί υγείας στα τοπικά προϊόντα συμβάλλουν και στην ενίσχυση της ταυτότητας των προορισμών, στους οποίους παράγονται.

Ακολούθησε fireside chat μεταξύ της Μάγιας Τσόκλη και της Γιάννας Μπαλαφούτη, Senior Editor & Food Product Development Mentor, όπου συζητήθηκαν τα πρακτικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στην αξιοποίηση της ταυτότητας των ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντων, τόσο για τις εξαγωγές όσο και για τον αγροτουρισμό. Στη συζήτηση παρενέβησαν ο Αντώνης Φιλιππής και η Έφη Λαζαρίδου, προσθέτοντας τη δική τους οπτική.

Ο επόμενος διάλογος της εκδήλωσης αφορούσε τις «Εμπορικές Συμφωνίες και ΠΟΠ–ΠΓΕ προϊόντα» με τον Χρήστο Γιαννακάκη, πρόεδρο της COGREXPO S.A. και αντιπρόεδρο της ΕΘΕΑΣ και με τον Δημήτρη Βολουδάκη, γενικό διευθυντή Προγραμμάτων στη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά. Στη συζήτηση αναδείχθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για εξαγωγές για τα ελληνικά ΠΟΠ-ΠΓΕ προϊόντα μέσα από τις υφιστάμενες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Έγινε αναφορά, επίσης, στην ανάγκη αύξησης των συνεργασιών και των παραγωγικών μεγεθών προκειμένου να υπάρχουν βιώσιμες εξαγωγικές στρατηγικές.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του Μάριου Βουγιούκα, Director – Small Business Strategy, CVM & CX, Retail Banking της CrediaBank και του Σωτήρη Κατσέλου, Communications Director, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, με τίτλο «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην εμπορική ανάπτυξη προϊόντων με διατροφική αξία». Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι οι επιχειρηματίες του πρωτογενούς τομέα έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες, βιώσιμες εναλλακτικές που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους. Για τον σκοπό αυτό, η CrediaBank τούς στηρίζει, όχι μόνο ως χρηματοδότης αλλά και ως σύμβουλος εμπιστοσύνης.

Η τελευταία παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Μιχάλη Καραγιάννη, Capacity Building Manager, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ο οποίος περιέγραψε τη διάρθρωση και τη δομή του προγράμματος «Στρατηγικές για Τοπικά Προϊόντα και ΠΟΠ–ΠΓΕ με Ισχυρισμούς Υγείας».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις ωφελούμενων του προγράμματος όπου μοιράστηκαν την εμπειρία της συμμετοχής τους και με ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης πραγματοποίησε η Έρρικα Λυμπούση, Development Manager, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Το πρόγραμμα «Αξιοποιώντας το Πλεονέκτημα: Στρατηγικές για Τοπικά Προϊόντα και ΠΟΠ-ΠΓΕ με Ισχυρισμούς Υγείας» αποτελεί τη β’ φάση της εθνικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά προκειμένου να στηρίξει την υπεραξία των προϊόντων με γεωγραφικές σημάνσεις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, μέσω της αξιοποίησης των Ισχυρισμών Υγείας ως εργαλείο διαφοροποίησης, εμπορικής αξιοποίησης, εξωστρέφειας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα απευθύνθηκε σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία σε ζητήματα κανονιστικού πλαισίου με στοχευμένες στρατηγικές μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξαγωγών. Έρχεται σε συνέχεια του πολύ επιτυχημένου προγράμματος με τίτλο «Ενισχύοντας τη θέση τοπικών ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ».

Συμμετείχαν 17 επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί από όλη την Ελλάδα και το παρακολούθησαν 19 άτομα. Οι τομείς δραστηριότητας των ωφελούμενων ήταν:

• Ελαιόλαδο & ελιές

• Γαλακτοκομικά

• Όσπρια & δημητριακά

• Ξηροί καρποί

• Κάστανα

• Φρούτα & μεταποίηση φρούτων

• Σύκα Κύμης ΠΟΠ

Το πρόγραμμα περιλάμβανε 15 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης και 4 ώρες εξατομικευμένης συμβουλευτικής για κάθε ωφελούμενο.

