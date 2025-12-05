Πραγματοποιήθηκαν οι 8οι Μεσογειακοί Δρόμοι Βαμβακιού με κεντρικό μήνυμα: «Η φύση γνωρίζει καλύτερα: επίλεξε βαμβάκι»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι 8οι Μεσογειακοί Δρόμοι Βαμβακιού που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Το Ετήσιο Συνέδριο Βαμβακιού (MCR) είναι μια κορυφαία εκδήλωση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπρόσωποι της αλυσίδας βαμβακιού, παραγωγοί, εκκοκκιστές, κλωστοϋφαντουργικός κλάδος, έμποροι, μεσίτες, πράκτορες, μεταφορείς, εταιρίες πολλαπλασιαστικού υλικού κ.α.

Η εμβληματική εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος (ΠΕΕΕΒ), με συνδιοργανωτές το Izmir Commodity Exchange (ICE) (Τουρκία) και το Centro Algodonero Nacional (CAN) (Ισπανία) είχε ως κύριο στόχο να αναδείξει τα πλεονεκτήματα του βαμβακιού έναντι των συνθετικών ινών, ιδιαίτερα του πολυεστέρα, ενώ θέματα που αναπτύχθηκαν αποτέλεσαν:

οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα του βαμβακιού και της κλωστοϋφαντουργίας

οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς βαμβακιού

η αγορά του βαμβακιού στην αμερικανική ήπειρο και στις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου αλλά και

η σημασία του

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη κ. Serkan Gedik, το μέλος της επιτροπής του Women In Cotton κα Camille Hubert, ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος κ. Ευθύμιος Φωτεινός και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Σπύρος Μάμαλης.

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Πρόεδρος της ΠΕΕΕΒ κ. Πρόδρομος Ουσουλτζόγλου έκανε ειδική αναφορά στη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυση της Ένωσης Εκκοκκιστών, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους πρώην Προέδρους για την αδιάλειπτη και ακούραστη συμβολή τους στη διαρκή ενίσχυση του θεσμού της Ένωσης. Στη συνέχεια ανέφερε πως «όλοι μαζί, καταφέραμε να αποτρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από το να υιοθετήσει την οδηγία για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων, η οποία ευνοούσε τη χρήση του πολυεστέρα έναντι του βαμβακιού, ως ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον υλικό, κάτι που αποτέλεσε τεράστια έκπληξη για όλους μας…Μαζί, θα πρέπει να προσεγγίσουμε τους καταναλωτές και τις μεγάλες εταιρείες μόδας, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε όλους σχετικά με την ευεργετική χρήση των ινών βαμβακιού».

Από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος του ICE κ. Bulent Ucak αναφέρθηκε στη βιομηχανία των κλωστοϋφαντουργικών ενδυμάτων σημειώνοντας πως με τις αποφάσεις που έχουν παρθεί για αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, ο πληθωρισμός και οι τιμές των βασικών προϊόντων έχουν εισέλθει σε πτωτική τάση παγκοσμίως.

Ο Πρόεδρος του CAN κ. Josep Artigas με τη σειρά του σημείωσε πως το ισπανικό βαμβάκι αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως ο παγκόσμιος ανταγωνισμός από χώρες προέλευσης χαμηλότερου κόστους, η αυξανόμενη κανονιστική πίεση για την απόδειξη της βιωσιμότητας, ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στη διαθεσιμότητα νερού, και η ανανέωση των γενεών, καθώς πολλοί αγρότες είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η ​​μεγάλη πλειοψηφία του ισπανικού βαμβακιού καλλιεργείται στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Παραγωγής και οι αγρότες πρέπει να τηρούν λεπτομερή αρχεία, να πραγματοποιούν δειγματοληψίες πεδίου, να εφαρμόζουν ορθολογική λίπανση, να βελτιστοποιούν την άρδευση και να ελαχιστοποιούν τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Εν συνεχεία, ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρίου από την εταιρία VAMVAKI Ltd, σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως το ελληνικό βαμβάκι λαμβάνει στήριξη ειδικής καλλιέργειας από την ΚΑΠ, με Εθνική Εγγυημένη Έκταση τα 250.000 εκτάρια. Έχει ήδη ληφθεί πράσινο φως από την Ε.Ε. για αύξηση της στήριξης έως και 25% (91,6 ευρώ) με τη νέα ΚΑΠ μετά το 2027, εάν η παραγόμενη έκταση μειωθεί κάτω από τα 250.000 εκτάρια. Τέλος σημείωσε πως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό βαμβάκι είναι το αυξανόμενο κόστος εισροών, η διαθεσιμότητα άρδευσης/νερού, η διατήρηση της ποιότητας.

Από την πλευρά του το Μέλος του Δ.Σ. του ICE κ. Şeref İyiuyarlar τόνισε πως το βαμβάκι αποτελεί κορυφαίο μοχλό προστιθέμενης αξίας για τις εθνικές οικονομίες, η Τουρκία είναι ένας από τους κορυφαίους κόμβους εφοδιασμού στον κόσμο ενώ για την περίοδο 2025/2026 εκτιμά ότι η παραγωγή βαμβακιού στην χώρα του θα είναι 720.000 τόνοι και στην περιοχή του Αιγαίου 160.000 τόνοι.

Ο Ph.D. Amgad El Attal, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Egycot For International Trading σημείωσε πως η τρέχουσα κύρια κατανάλωση εισαγόμενου βαμβακιού καλύπτεται από τα ιδιωτικά αιγυπτιακά και ξένα κλωστοϋφαντουργεία καθώς και από τις αναμενόμενες νέες κυβερνητικές επενδύσεις. Η παραγωγή και οι εξαγωγές ποικίλλουν ανάλογα με τις τιμές και τις πολιτικές της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, ενώ η κατανάλωση αιγυπτιακού βαμβακιού του νέου κυβερνητικού εργοστασίου αναμένεται να φτάσει περίπου τους 40.000/60.000 μετρικούς τόνους αιγυπτιακού βαμβακιού όταν λειτουργήσει σε πλήρη δυναμικότητα, επιπλέον της τοπικής κατανάλωσης των ιδιωτικών κλωστηρίων.

Στη 2η ενότητα που αφορούσε τις προοπτικές του βαμβακιού στην παγκόσμια αγορά αλλά και στην αγορά της Αμερικής (ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, κ.λπ.) συνομίλησαν ο κ. Basile Corbaz, Senior Cotton Trader της Louis Dreyfus Company Suisse S.A. και ο κ. Ryota Karube, από την ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε., Εκπρόσωπος βαμβακιού στις ΗΠΑ. Τον συντονισμό της ενότητας είχε ο κ. Γιάννης Ψαρόπουλος, Agent από την εταιρία NICOT.

Ο κ. Corbaz σημείωσε πως το USDA αναμένει υψηλότερη παραγωγή και ελαφρώς χαμηλότερη κατανάλωση για την περίοδο 2025/2026 έναντι της περιόδου 2024/2025 και υψηλότερα τελικά αποθέματα ενώ υπογράμμισε πως το μερίδιο του βαμβακιού μειώνεται σε σχέση με άλλες ίνες. Ο κ. Karube τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά κυβερνητικά προγράμματα που υποστηρίζουν τον Αμερικανό καλλιεργητή βαμβακιού. Επίσης, οι καλλιεργητές βαμβακιού μπορούν να αγοράσουν ομοσπονδιακά επιδοτούμενες ασφαλιστικές καλύψεις που καλύπτουν απώλειες απόδοσης (από ξηρασία, τρόφιμα, παράσιτα κ.λπ.), απώλειες εσόδων (τιμή x έλλειμμα απόδοσης), αποτροπή φύτευσης (όταν ο καιρός σταματά εντελώς τη φύτευση) ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση πληρώνει ένα μεγάλο μερίδιο της πριμοδότησης, συχνά 60-70% του συνολικού κόστους.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ με τίτλο «Βαμβάκι εναντίον Πολυεστέρα», ο κ. Ερμής Ψιψίκας, της Nanobionic, οποίος διαθέτει μεγάλη διεθνή εμπειρία στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, τόνισε μια σταδιακή μεταστροφή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη προτίμηση για φυσικές ίνες όπως το βαμβάκι. Παράλληλα, η κα Ζωή Απάλλα, Καθηγήτρια Δερματολογίας, διατύπωσε με σαφήνεια τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την αναγκαιότητα της χρήσης του βαμβακιού έναντι του πολυεστέρα, στην καθημερινότητά μας. Όσον αφορά στους εκπροσώπους του Bremen Cotton Exchange κ. Jens Wirth και του Make The Label Count κα Elke Hortmeyer αναφέρθηκαν με σαφήνεια στη σημασία της συλλογικής υπεράσπισης των «δικαιωμάτων του βαμβακιού», μέσω των οργανισμών εκπροσώπησης φυσικών ινών καθώς και της ανάδειξης αυτών των χαρακτηριστικών που μπορούν να αλλάξουν την τάση στην κατανάλωση υπέρ του βαμβακιού (βιοδιασπώμενη ίνα, μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος από μικροπλαστικά κ.α.). Η εκπρόσωπος του Better Cotton Initiative (BCI) κα Paula Lum Young Bautil, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της πιστοποίησης στη διασφάλιση της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας του πρωτογενούς προϊόντος, δηλαδή του βαμβακιού. Τον συντονισμό της 3ης ενότητας είχε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Βάμβακος κ. Δημήτρης Πολύχρονος.

Σημαντική στιγμή των 8ων Δρόμων Βαμβακιού ήταν η τιμητική πλακέτα από τον Πρόεδρο της ΠΕΕΕΒ κ. Ουσουλτζόγλου Πρόδρομο προς τον κ. Husein Kadi της εταιρίας Karmis Tekstil San. Ve Tic. A.S. του οποίου η προσφορά του υπήρξε καθοριστική, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, στην ανάπτυξη νέων προοπτικών συνεργασίας και στη διαμόρφωση ενός σταθερού και αξιόπιστου πλαισίου για τους παραγωγούς και τους επιχειρηματίες του κλάδου.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκε πληθώρα ιδιωτικών συναντήσεων και επαφών μεταξύ Ελλήνων και ξένων επιχειρηματιών του κλάδου του βαμβακιού.

Οι 330 και πλέον συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τους 9ους Μεσογειακούς Δρόμους Βαμβακιού που θα πραγματοποιηθούν το 2026 στην Ισπανία.