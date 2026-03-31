Πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας του ΣΠΕΛ στο κέντρο της Αθήνας

Την ετήσια εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) στο Cocktail & Food Bar «SKYFALL» στο κέντρο της Αθήνας, που είναι γνωστό για την εκπληκτική θέα του στην Ακρόπολη.

Την πίτα έκοψε ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου, Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος, ο οποίος είναι Επικεφαλής για την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή στην εταιρεία COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Στην ομιλία του, ο κ. Ωραιόπουλος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το μέτρο της κυβέρνησης για την επιδότηση κατά 15% των λιπασμάτων κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από όλα τα μέλη του ΣΠΕΛ, οι οποίοι εκτός από τις ευχές για το νέο έτος είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους. Σημαντική ήταν και η παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), που απέδωσε στο γεγονός χαρακτήρα θεσμικής σημασίας για τον αγροδιατροφικό τομέα.

Η εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο τη δυναμική του κλάδου, αλλά και την ανάγκη συνεργασίας και ενημέρωσης για τις εξελίξεις που επηρεάζουν την ελληνική αγροτική παραγωγή και τις προοπτικές της αγοράς λιπασμάτων.