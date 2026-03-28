«Άροσις και Γης Βοΐου»: Δίκτυο εμπιστοσύνης με Έλληνες παραγωγούς

Τη στρατηγική τους για την ανάπτυξη ενός ισχυρού αγροδιατροφικού σχήματος, με βασικό πυλώνα τη συνεργασία με Έλληνες παραγωγούς, παρουσίασαν στις 19 Μαρτίου οι εταιρείες Άροσις, Γης Βοΐου και Organic3S, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για τους δημοσιογράφους. Το εγχείρημα υλοποιείται με τη στήριξη του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap (SMERC), υπό την ηγεσία του πρώην τραπεζίτη, Νίκου Καραμούζη.

Κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης αποτέλεσε η ενίσχυση των μακροχρόνιων σχέσεων με τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, οι οποίοι αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης για τις εταιρείες οσπρίων και ρυζιού Άροσις και Γης Βοΐου. Ειδικά για την Άροσις, οι συνεργασίες αυτές έχουν βάθος χρόνου που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και την τέταρτη γενιά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της επιχείρησης με την ελληνική ύπαιθρο.

Σήμερα, η Άροσις συνεργάζεται με περισσότερους από 250 παραγωγούς σε οκτώ νομούς της χώρας, με έμφαση στη Δυτική Μακεδονία. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες διασφαλίζεται η ποιότητα της πρώτης ύλης, ενώ παράλληλα ενισχύεται το εισόδημα των τοπικών κοινωνιών και στηρίζεται η ελληνική γεωργική παραγωγή. Η στρατηγική αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο πλαίσιο των νέων επενδύσεων, καθώς η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας δημιουργεί πρόσθετες ευκαιρίες για τους συνεργαζόμενους αγρότες.

Στο επίπεδο των επενδύσεων, Άροσις και Γης Βοΐου υλοποιούν πρόγραμμα 12 εκατ. ευρώ σε Καστοριά και Κοζάνη, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας. Το σχέδιο χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και πόρους του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εξαγωγική δραστηριότητα, που ήδη αντιστοιχεί στο 20% του κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, η ένταξη της Γης Βοΐου το 2024 στο σχήμα της Άροσις δημιουργεί μια ενιαία και ισχυρή παρουσία στην αγορά οσπρίων, με ιδιαίτερη διείσδυση στη μικρή λιανική. Ο συνδυασμός των δύο εταιρειών εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε κύκλο εργασιών άνω των 9 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη ζήτηση για ελληνικά προϊόντα και, κατ’ επέκταση, για την εγχώρια πρωτογενή παραγωγή.

Συνολικά, το επενδυτικό σχήμα του SMERC στα υγιεινά τρόφιμα περιλαμβάνει και την Organic3S, η οποία προχωρά σε επένδυση άνω των 8 εκατ. ευρώ για νέες εγκαταστάσεις στην Αττική. Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υγιεινής διατροφής και η περαιτέρω ενίσχυση της εξαγωγικής της παρουσίας.

Η στρατηγική των εταιρειών που συμμετέχουν στο υπό διαμόρφωση σχήμα εστιάζει στην ελληνικότητα των προϊόντων και στη δημιουργία σταθερών συνεργασιών σε όλη την αλυσίδα αξίας. Όπως επισημάνθηκε κατά την εκδήλωση, η ανάπτυξη του ομίλου δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ενεργή συμμετοχή των παραγωγών. Η ενίσχυση των συνεργασιών, η διασφάλιση δίκαιων όρων και η επένδυση στην ποιότητα της πρώτης ύλης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του εγχειρήματος, αλλά και για τη συνολική ενδυνάμωση του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα.

Ο Τρύφων Φωτιάδης, διευθύνων σύμβουλος της Άροσις δήλωσε: «Για την Άροσις, η πορεία αυτή ξεκινά από έναν βαθύ δεσμό με την ελληνική γη και τους ανθρώπους της. Η συνεργασία με το SMERC δεν αποτελεί απλώς μια επένδυση, αλλά μια ευκαιρία να εξελίξουμε αυτό το όραμα, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα της εταιρείας και τις αξίες που τη συνοδεύουν εδώ και εβδομήντα χρόνια. Με σεβασμό στην παράδοση και το βλέμμα στο μέλλον, ενισχύουμε την παραγωγή μας, διευρύνουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς, δημιουργώντας αξία για την τοπική κοινωνία και την ελληνική αγροδιατροφή».