Καλαμαριά: Ξεκινάει η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου

Ένας νέος δημόσιος χώρος πρασίνου, έκτασης δώδεκα στρεμμάτων, πρόκειται να δημιουργηθεί στην παραλία της Καλαμαριάς, στο πλαίσιο της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του αλιευτικού καταφυγίου που ολοκληρώνεται πολύ σύντομα στην περιοχή. Στο σημείο αυτό, πριν από τριάντα χρόνια είχαν γίνει επιχωματώσεις μετά από τις εκσκαφές για τη δημιουργία του Μεγάρου Μουσικής. Ο χώρος παρέμεινε ανεκμετάλλευτος και εγκαταλελειμμένος για όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ενώ γινόταν ο προγραμματισμός για τη δημιουργία του καταφυγίου, το οποίο θα εξυπηρετεί σκάφη παράκτιας και μέσης αλιείας.

Τη σύμβαση για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης, υπέγραψαν, σήμερα, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας και η δήμαρχος Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, με την ανάδοχο εταιρία ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Ο κ. Γιουτίκας έκανε λόγο για ένα πολύ σημαντικό έργο από περιβαλλοντικής απόψεως, καθώς θα θωρακίσει αντιπλημμυρικά το αλιευτικό καταφύγιο και θα βοηθήσει στην απορροή των ομβρίων υδάτων, λόγω της πυκνής δενδροφύτευσης που θα γίνει. Παράλληλα αναφέρθηκε στην κοινωνική του σημασία, αφού ο νέος χώρος θα είναι επισκέψιμος από τους πολίτες της Καλαμαριάς και όλης της Θεσσαλονίκης. Εκτίμησε, επίσης, ότι θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της ευρύτερης περιοχής, όπου υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα εστίασης. Στο πλαίσιο της ανάπλασης θα διαμορφωθεί και ένας χώρος όπου θα μπορούν να γίνουν εκδηλώσεις από τον δήμο και τους φορείς της περιοχής

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης σχολίασε ότι οι βάσεις για το έργο είχαν τεθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις της Περιφέρειας, τόνισε ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τη δαπάνη του 1,7 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση και συμπλήρωσε: «Είναι άλλη μια ψηφίδα στο παζλ που έχουμε σχεδιάσει ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Πάρι Μπίλλια για την αξιοποίηση όλου του παραλιακού μετώπου από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι».

Σπουδαία χαρακτήρισε τη σημερινή μέρα η κ. Αράπογλου καθώς, όπως είπε, «θα αποδοθεί ένας πράσινος χώρος και θα είναι, χρονικά τουλάχιστον, ο πρώτος ορατός πράσινος χώρος στην αναμόρφωση και αναδιαμόρφωση του παραλιακού μετώπου, που για τον Δήμο Καλαμαριάς είναι το μεγάλο στοίχημα». «Το καταφύγιο, μαζί με τη χερσαία ζώνη, θα είναι μια καινούρια εικόνα και για την Καλαμαριά και για όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης», προσέθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι ο δήμος και η περιφέρεια μπορούν και βρίσκουν έναν κοινό βηματισμό ώστε να δρομολογούντα τα έργα για τα επόμενα χρόνια και υπογράμμισε: «Είναι σημαντικό να επιταχύνουμε τους σχεδιασμούς μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε και πάλι με τη βοήθεια της Περιφέρειας το εμβληματικό έργο που θα φτάσει μέχρι την παραλία της Καλαμαριάς».

Στις διαμαρτυρίες που είχαν αρχικά εκδηλωθεί για το έργο αναφέρθηκε ο κ. Μπίλλιας, ο οποίος ωστόσο σχολίασε ότι ο κόσμος διαπίστωσε πως ο δημόσιος χώρος μπορεί να συνυπάρξει με τον επαγγελματία αλιέα, τον τουρισμό και την εστίαση.

Ο νέος δημόσιος χώρος στη χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου αναμένεται να παραδοθεί το φθινόπωρο. Σε ό,τι αφορά το αλιευτικό καταφύγιο, όπως έγινε γνωστό, θα φιλοξενεί όλα τα αλιευτικά σκάφη, μεγάλα και μικρότερα, (γρι γρι και παράκτιας αλιείας). Το βάθος του είναι από 3,5 ως 5,5 μέτρα, ενώ θα λειτουργήσει με σύγχρονο τρόπο. Οι στήλες από τις οποίες θα ρευματοδοτούνται και θα υδροδοτούνται τα αλιευτικά σκάφη θα λειτουργούν είτε με προπληρωμένες κάρτες του δήμου, είτε και με εφαρμογή από smartphones.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία του κανονισμού λειτουργίας, ενώ ο Δήμος Καλαμαριάς προχώρησε σε αλλαγή του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ώστε να προβλέπεται η λειτουργία λιμενικού γραφείου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ