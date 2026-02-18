Παράβαση με υπεραλίευση αχινών στη Θεσπρωτία

Παράβαση της αλιευτικής νομοθεσίας διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν στελέχη του Λιμενικού Σταθμού Σαγιάδας στην περιοχή του όρμου «Παγανιά».

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, εντοπίστηκε 27χρονος ημεδαπός ερασιτέχνης αλιέας να έχει συλλέξει συνολικά 750 αχινούς, αριθμό που υπερβαίνει κατά πολύ το επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο των 20 τεμαχίων ανά άτομο.

Από τον Λιμενικό Σταθμό κατασχέθηκε το σύνολο των αλιευμάτων, τα οποία ποντίστηκαν εκ νέου στη θάλασσα, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ενώ σε βάρος του αλιέα κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Οι λιμενικές Αρχές υπενθυμίζουν, ότι οι περιορισμοί στην αλιεία αχινών ισχύουν για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και καλούν τους πολίτες να τηρούν τη σχετική νομοθεσία.

Οι περιορισμοί στην αλιεία αχινών έχουν θεσπιστεί για την προστασία της θαλάσσιας ισορροπίας, καθώς το συγκεκριμένο είδος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημα, ελέγχοντας την ανάπτυξη των φυκιών και συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Η υπεραλίευση μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μείωση των πληθυσμών τους, με συνέπειες για τον βυθό και την τροφική αλυσίδα, γι’ αυτό και προβλέπονται αυστηρά ημερήσια όρια και έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές.