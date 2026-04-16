Συνάντηση Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου την Παρασκευή 17/4

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, καλεί τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων και τυροκόμων της Λέσβου σε επείγουσα σύσκεψη στο υπουργείο αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 11 π.μ.

Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για ενημέρωση των δεδομένων και από κοινού αντιμετώπιση της κατάστασης που διαμορφώνεται στο νησί λόγω των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού.