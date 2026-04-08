Προσωρινή απαγόρευση αλιείας στον Έβρο, σε κανάλια και φράγματα

Προσωρινή απαγόρευση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας σε ένα μεγάλο μέρος του υδάτινου δικτύου της περιοχής τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου, Ευάγγελου Πουλιλιού.

Το μέτρο στοχεύει στην απρόσκοπτη αναπαραγωγή των ψαριών και την προστασία των τοπικών οικοσυστημάτων κατά την κρίσιμη ανοιξιάτικη περίοδο, ενώ η απαγόρευση ξεκινά την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 (08:00 π.μ.) και θα παραμείνει σε ισχύ έως την 30ή Μαΐου 2026 (12:00 μ.μ.).

Οι περιοχές που αφορά η απόφαση περιλαμβάνουν τον ποταμό Έβρο και τους παραποτάμους Άρδα και Ερυθροπόταμο,τη φραγμαλίμνη Κομάρων και τα φράγματα Θεραπειού και Πετρωτών, τις τάφρους Πυθίου και Τ16 Ορεστιάδας, τα μικροφράγματα Αλεποχωρίου, Ασβεστάδων, Βρυσικών, Δόξας, Μεταξάδων και Παλιουρίου, το Γουρουνόρεμα Ασημενίου, καθώς και όλα τα κανάλια και υδάτινους σχηματισμούς που υπάγονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ορεστιάδας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα απαραίτητο μέτρο για τη διατήρηση των ιχθυοπληθυσμών, καθώς επιτρέπει στους υδρόβιους οργανισμούς να ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.

Επισημαίνεται ότι οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων θα είναι τακτικοί. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν, χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας αλιείας και κατάσχεση των αλιευμάτων, των εργαλείων ή συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν παράνομα.

