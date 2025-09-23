Πρωτοψάλτης: Με διαφάνεια δυναμώνουμε την εμπιστοσύνη στα βιολογικά προϊόντα

Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών και παραγωγών πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Συντάγματος, η ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Organic Day).

Η δράση ανέδειξε τον ρόλο της βιολογικής παραγωγής – στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην αλιεία – στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Παράλληλα, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη του ΥΠΑΑΤ και παραγωγούς και να δοκιμάσουν ελληνικά βιολογικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρευρέθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος δήλωσε:

«Η βιολογική παραγωγή είναι επένδυση στην υγεία μας, στο περιβάλλον και στο μέλλον του αγροδιατροφικού μας συστήματος.

Στηρίζουμε τους παραγωγούς που κάνουν το βήμα προς τη βιολογική καλλιέργεια, την κτηνοτροφία και την αλιεία, απλοποιούμε τους κανόνες και ενισχύουμε την εμπιστοσύνη στην πιστοποίηση, ώστε να πετύχουμε τον ευρωπαϊκό στόχο: 1 στα 4 χωράφια να είναι βιολογικό έως το 2030.

Με στοχευμένους ελέγχους και απόλυτη διαφάνεια, προστατεύουμε τους πολλούς που τηρούν τους κανόνες και χτίζουμε μια δίκαιη και αξιόπιστη αγορά για όλους.»

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας και τη ∆ιεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων – Τμήμα Προβολής και Εκθέσεων του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τους αυτοδιαχειριζόμενους φορείς αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων.