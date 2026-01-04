Στον δρόμο προς τη βιωσιμότητα μέσα από 12 ευρωπαϊκά έργα

Με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης γεωργίας στην ΕΕ, τα πρόσφατα αποτελέσματα του νέου πακέτου CORDIS αναδεικνύουν 12 ερευνητικές και καινοτόμες δράσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, οι οποίες δίνουν έμφαση στο πώς οι αγρο-οικολογικές προσεγγίσεις και η βιολογική γεωργία μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό για το παραπάνω ζητούμενο της βιωσιμότητας. Πρόκειται για πρακτικές που υποστηρίζονται και θεσμικά, καθώς εντάσσονται στα Οικολογικά Σχήματα (Eco Schemes) της ΚΑΠ, συμβάλλοντας στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής, το οποίο δίνει έμφαση σε έρευνα και καινοτομία. Άλλωστε, το ευρωπαϊκό όραμα για τη γεωργία και τα τρόφιμα υπογραμμίζει τον ρόλο της αγρο-οικολογικής και βιολογικής γεωργίας, στη διαμόρφωση ενός ελκυστικότερου αγροτικού τομέα για τις επόμενες γενιές, συνδυάζοντας οικονομικές ευκαιρίες, περιβαλλοντικά οφέλη, αλλά και κοινωνική ευθύνη που είναι ικανές να στηρίξουν, όπως επισημαίνεται.

Και οι δύο αυτές –συμπληρωματικές και αμοιβαία επωφελείς– προσεγγίσεις αναδεικνύονται ως βασικοί πυλώνες στη μετάβαση προς ένα βιωσιμότερο, ανθεκτικότερο, αλλά και πιο φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα αγροδιατροφής. Mε την αξιοποίηση των φυσικών διεργασιών και υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, οι δύο αυτές ολιστικές –καθώς καλύπτουν όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής– προσεγγίσεις, μπορούν να ενισχύσουν την κυκλικότητα και την ανθεκτικότητα και φυσικά τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως υπογραμμίζεται.

Τόσο μέσω του Horizon 2020, όσο και μέσω του Horizon Europe, η ΕΕ ενισχύει τη στήριξή της στην έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Σύμπραξη AGROECOLOGY, που από το 2024 φέρνει κοντά κράτη, περιφέρειες και βασικούς φορείς για την προώθηση βιώσιμων γεωργικών συστημάτων, αξιοποιώντας το δυναμικό της αγροοικολογίας, με την οποία και ανοίγει το ερευνητικό πακέτο.

Ευρύ φάσμα

Συνολικά, πρόκειται για έργα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τα μεικτά συστήματα χρήσης γης και τη μείωση εισροών έως την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για ιχνηλασιμότητα και επισήμανση, τη μοντελοποίηση του μέλλοντος της βιολογικής γεωργίας και την ανάπτυξη βιώσιμων εναλλακτικών στη ζιζανιοκτονία, αλλά και την ανάπτυξη νέων ποικιλιών στην περίπτωση των βιολογικών. Στη λίστα περιλαμβάνονται, ακόμη, τα έργα AFEU, AGROMIX και Grazing4AgroEcology, που διερευνούν τη συμβολή των μεικτών συστημάτων ως προς τα οικονομικά οφέλη, την παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος και τη μείωση των εισροών, καθώς και τα ALLIANCE, THEROS, D4AgEcol και PATH2DEA, που αναδεικνύουν τη συμβολή των ψηφιακών εργαλείων στις αγροοικολογικές πρακτικές και στις αλυσίδες αξίας στα βιολογικά. Το έργο OrganicTargets4EU, με τη μοντελοποίηση σεναρίων για τη βιολογική γεωργία και υδατοκαλλιέργεια, το Oper8, που διερεύνησε τρόπους ενίσχυσης βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων αντί της χημικής ζιζανιοκτονίας, καθώς και τα InnOBreed και LIVESEEDING, που ασχολούνται με τη διαθεσιμότητα ποικιλιών ανεπτυγμένων ειδικά για τα βιολογικά συστήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η CORDIS (σ.σ. Υπηρεσία Πληροφόρησης για την Έρευνα και την Ανάπτυξη της Κοινότητας) αποτελεί το κύριο δημόσιο αποθετήριο και τη διαδικτυακή πύλη της Κομισιόν για τη διάδοση πληροφοριών των ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και των αποτελεσμάτων τους.