Την ανάγκη για άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις στο νέο καθεστώς του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (Ψ.Δ.Α.) για τη μεταφορά ελαιοκάρπου αναδεικνύει ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, με επιστολή που απέστειλε στον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Ο Μεσσήνιος βουλευτής επισημαίνει ότι η εφαρμογή του μέτρου δημιουργεί «σοβαρές δυσκολίες» και απειλεί να αποδιοργανώσει την ελαιοσυγκομιδή, καλώντας παράλληλα τον διοικητή της Αρχής σε άμεση επίσκεψη στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, η φετινή υποχρεωτική έκδοση Ψ.Δ.Α. «δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες της ελαιοκομικής παραγωγής» και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους παραγωγούς, παρότι ο στόχος της ιχνηλασιμότητας θεωρείται θετικός.

Τέσσερις βασικές κατηγορίες προβλημάτων

Ο βουλευτής καταγράφει τέσσερις κρίσιμες δυσκολίες που καθιστούν τη διαδικασία μη εφαρμόσιμη:

1. Πρακτική αδυναμία εφαρμογής του κανόνα «ένα δελτίο = μία μεταφορά»

Η μεταφορά της ελιάς γίνεται με πολλούς τρόπους — από αγροτικά, τρακτέρ, ρυμουλκούμενα, ακόμη και από εργάτες γης. Η ανάγκη ψηφιακής πρόσβασης στο χωράφι, συχνά χωρίς σήμα, καθιστά την έκδοση Ψ.Δ.Α. μη ρεαλιστική.

2. Κίνδυνος άδικων προστίμων

Σε πολλές μεταφορές εμπλέκονται τρίτα πρόσωπα που δεν μπορούν να εκδώσουν Ψ.Δ.Α. Παρ’ όλα αυτά, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον παραγωγό.

3. Αδυναμία συμμόρφωσης από ηλικιωμένους και μη εξοικειωμένους με τεχνολογία

Μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού αδυνατεί να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία πρακτικά ανεφάρμοστη.

4. Κίνδυνος αποδιοργάνωσης της συγκομιδής

Η χρονική πίεση της περιόδου αυξάνει τον κίνδυνο καθυστερήσεων και απωλειών στην παραγωγή.

Δύο προτάσεις για άμεση λύση

Ο Περικλής Μαντάς προτείνει δύο άμεσα εφαρμόσιμες παρεμβάσεις:

1. Μεταβατική εξαίρεση για τη φετινή ελαιοκομική περίοδο

Να μην εφαρμοστεί φέτος η υποχρεωτική έκδοση Ψ.Δ.Α., μέχρι να διαμορφωθεί ένα πιο λειτουργικό και ειδικά προσαρμοσμένο πλαίσιο.

2. Εναλλακτική δυνατότητα έκδοσης δελτίου παραλαβής από το ελαιοτριβείο

Το ελαιοτριβείο να μπορεί να εκδίδει δελτίο παραλαβής με πλήρη στοιχεία και ποσότητες, διασφαλίζοντας ισχυρή ιχνηλασιμότητα χωρίς να επιβαρύνεται ο παραγωγός.

Πρόσκληση για επιτόπια επίσκεψη στη Μεσσηνία

Ο βουλευτής καλεί τον διοικητή της ΑΑΔΕ σε άμεση επίσκεψη, ώστε να διαπιστώσει από κοντά τις πραγματικές συνθήκες στο χωράφι και να συνομιλήσει με παραγωγούς και ελαιοτριβείς. «Η επιτυχής ρύθμιση απαιτεί γνώση της πραγματικής εικόνας στο πεδίο», τονίζει.

Ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει πως στηρίζει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τη διαφάνεια, ωστόσο κάθε μεταρρύθμιση πρέπει να λαμβάνει υπόψη «τις ανάγκες των ανθρώπων της υπαίθρου και τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής».