Π.Ο.Π.Ε.Κ.: «Οι πρατηριούχοι δεν ευθύνονται για τις καθυστερήσεις στην επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου»

Επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και τον υφυπουργό κ. Χρήστο Κέλλα απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.), ζητώντας αποσαφήνιση της διαδικασίας επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο και διευκρίνιση των ευθυνών των πρατηριούχων.

Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι τα μέλη της δέχονται πιέσεις από αγρότες, οι οποίοι θεωρούν πως οι πρατηριούχοι ευθύνονται για την καθυστέρηση επιστροφής του ΕΦΚ. Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. επισημαίνει ότι η σύγχυση εντάθηκε μετά από πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού κ. Κέλλα, που παρότρυναν τους αγρότες να απευθύνονται στα πρατήρια για θέματα αποστολής παραστατικών στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, τα πρατήρια τηρούν πλήρως τις προβλεπόμενες διαδικασίες και αποστέλλουν αυτόματα τα στοιχεία των συναλλαγών στην ΑΑΔΕ, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης από τους πρατηριούχους. «Δεν αντιλαμβανόμαστε ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα που συνδέεται με τα πρατήρια», σημειώνει χαρακτηριστικά η Π.Ο.Π.Ε.Κ., ζητώντας από το ΥΠΑΑΤ να διερευνήσει το ζήτημα και να αποσαφηνίσει δημόσια ότι οι πρατηριούχοι δεν εμπλέκονται στη διαδικασία επιστροφής του φόρου.

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι καθυστερήσεις προκαλούν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, καθώς πολλοί αγρότες καθυστερούν τις πληρωμές τους προς τα πρατήρια, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά καυσίμων.

