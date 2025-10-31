Αναβάλλεται για την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρέωση δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου

Με τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης του Μαρτίου του 2025, αναβάλλεται για ένα έτος η υποχρέωση των παραγωγών να υποβάλουν δηλώσεις συγκομιδής ελαιοκάρπου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ελαιοκομικού Μητρώου από το ΥΠΑΑΤ. Έτσι, μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης υποβολής από την 1η Οκτωβρίου 2025 στην 1η Οκτωβρίου 2026. Ταυτόχρονα, οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες κυρώσεις για όσους δεν προχωρήσουν στην υποβολή δεν επιβάλλονται πριν την 1η Οκτωβρίου 2027.

Αναλυτικά, η τροποποιητική απόφαση, που υπογράφουν οι κ.κ. Τσιάρας και Ανδριανός αναφέρει:

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 77979/21-3-2025 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 49 του ν. 5035/2023 (Α’ 76) όσον αφορά στην υποβολή δηλώσεων συγκομιδής ελαιοκάρπου» (Β’ 1749).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 77979/21-3-2025 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Όλοι οι νόμιμοι κάτοχοι ελαιοτεμαχίων είναι υπόχρεοι δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου από 1ης Οκτωβρίου 2026».

Το άρθρο 7 «Μεταβατικές διατάξεις» της υπ’ αρ. 77979/21-3-2025 υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Οι κυρώσεις του άρθρου 6 δεν επιβάλλονται πριν την 1η Οκτωβρίου 2027».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.