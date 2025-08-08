Ψηφιακό «ταξίδι» στις Ανθισμένες Διαδρομές της Ελλάδας

Μια νέα ψηφιακή δράση, που φιλοδοξεί να βάλει την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των θεματικών ταξιδιών, εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027». Το έργο, με προϋπολογισμό 862.920 ευρώ, φέρει τον τίτλο «Ψηφιοποίηση τουριστικού περιεχομένου Ανθισμένων διαδρομών στην Ελλάδα» και στοχεύει στη συστηματική καταγραφή, τεκμηρίωση και προβολή εντυπωσιακών ανθοφοριών και καρποφοριών της ελληνικής υπαίθρου.

Η πρωτοβουλία, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, φιλοδοξεί να αναδείξει τουριστικά περιοχές, αξιοποιώντας τον φυσικό και πολιτιστικό τους πλούτο.

Από τις ανθισμένες ροδακινιές της Ημαθίας έως τις «λαλάδες» της Χίου

Οι εικόνες που θα «ζωντανέψουν» στην ψηφιακή πλατφόρμα είναι χαρακτηριστικές: οι ροδακινιές της Βέροιας σε ροζ πανδαισία, οι κερασιές της Έδεσσας και της Πιερίας, οι άγριες τουλίπες — γνωστές ως «λαλάδες» — της Χίου, οι κίτρινοι ήλιοι και τα μωβ χωράφια λεβάντας στον Έβρο, οι ανθισμένες αμυγδαλιές της Θεσσαλίας, ο πολύτιμος κρόκος της Κοζάνης και οι πορτοκαλιές της Πελοποννήσου και της Χίου.

Πρόκειται για φαινόμενα με υψηλή αισθητική και οικοτουριστική αξία, αντίστοιχα με αυτά που προσελκύουν εκατομμύρια ταξιδιώτες στην Ιαπωνία κατά την ανθοφορία της κερασιάς.

Μέσα από τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας θα διατίθενται:

-Γεωγραφική χαρτογράφηση (GIS) για ακριβή οριοθέτηση περιοχών ανθοφορίας.

-Χρονική καταγραφή με φάσεις ανθοφορίας και καρποφορίας (έναρξη, κορύφωση, λήξη).

-Δημογραφικά στοιχεία για παραγωγούς, συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς.

-Σύνδεση με τοπικά προϊόντα και την τοπική γαστρονομία, όπως προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ.

-Δίκτυα θεματικών διαδρομών που μπορούν να ενσωματωθούν σε υπάρχοντες τουριστικούς χάρτες, όπως οι δρόμοι του κρασιού ή οι πολιτιστικές διαδρομές.

-Τεκμηρίωση δράσεων προβολής και συνεργασιών με ΟΤΑ και συλλόγους.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες η δράση δεν περιορίζεται στην τουριστική προβολή. Στόχος είναι η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό, ανοίγοντας νέες οικονομικές δυνατότητες για αγρότες, συνεταιρισμούς και μικρές επιχειρήσεις. «Θέλουμε να φτιάξουμε ένα προϊόν που θα στέκεται δίπλα στις μεγάλες διεθνείς εμπειρίες, αλλά με ελληνική υπογραφή», σημειώνουν αρμόδιες πηγές.

Η πλατφόρμα θα αποτελέσει εργαλείο για δήμους, περιφέρειες και τουριστικούς οργανισμούς, επιτρέποντας την εύκολη καταγραφή και ανάδειξη των «ανθισμένων» διαδρομών και συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη.

“Οι Ανθισμένες Διαδρομές δεν είναι απλώς ένα τουριστικό project είναι μια νέα αντίληψη για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς της ελληνικής περιφέρειας. Στόχος μας ήταν από την αρχή, να δώσουμε πραγματική πνοή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού εργαλείου που θα προβάλλει την ανθοφορία, την τοπική παραγωγή, τη γαστρονομία και τις εμπειρίες που αξίζει να ζήσει κάθε επισκέπτης” επισημαίνει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, η οποία τονίζει ότι η δράση «έτρεξε» σε συνεργασία με τους υπουργούς Κυριάκο Πιερρακάκη και Δημήτρη Παπαστεργίου.