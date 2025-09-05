Πτωτικά κινήθηκαν οι διεθνείς τιμές σκληρού σίτου

Οι διεθνείς αγορές σκληρού σίτου εξακολούθησαν να κινούνται πτωτικά στις αρχές Σεπτεμβρίου, με τις πιέσεις στις τιμές να γίνονται όλο και πιο αισθητές και στη γειτονική Ιταλία. Οι περισσότερες τοπικές μεσιτικές αγορές καταγράφουν απώλειες, με τη Νάπολη να αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση, διατηρώντας σταθερά τα υψηλότερα επίπεδα τιμών στη χώρα του… σιμιγδαλιού.

Καναδάς και ΗΠΑ: Σκηνικό πίεσης

Στον Καναδά, το σκληρό σιτάρι (CWAD) υποχωρεί περαιτέρω, με την τιμή FOB για φορτία από τον Ατλαντικό να μειώνεται κατά 2 ευρώ/τόνο, στα 269 €/τόνο στην αγορά του Τορόντο. Σταθερό παραμένει το σκληρό στα 261,10 €/τόνο για φορτώσεις από το Βανκούβερ στον Ειρηνικό, με ελάχιστη άνοδο, μόλις 0,12 ευρώ/τόνο, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (οι τιμές είναι το κλείσιμο της Τετάρτης).

Παράλληλα, η τιμή παραγωγού σκληρού σίτου για εξαγωγή μειώθηκε κατακόρυφα κατά 21,65 δολάρια Καναδά/τόνο, μέσα σε 7 μέρες, ωστόσο η επίδραση εξουδετερώνεται από την άνοδο των μεταφορικών από το Σασκατσουάν προς το Βανκούβερ, που αυξήθηκαν κατά 23 δολάρια Καναδά/τόνο.

Η καναδική παραγωγή αναμένεται μειωμένη κατά 4,7% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο η άφθονη σοδειά της Ε.Ε. και η σταθερή παραγωγή στη Βόρεια Αφρική αποτρέπουν οποιαδήποτε ανοδική αντίδραση στις τιμές.

Στις ΗΠΑ, το σκληρό σιτάρι των βόρειων πολιτειών (Northern Durum) παραμένει σταθερό σε δολάρια, αλλά η ισοτιμία σπρώχνει την τιμή προς τα 265 €/τόνο. Ο Δείκτης Future Durum Wheat στο Σικάγο κατέγραψε μικρή πτώση 0,35% σε μία εβδομάδα, κλείνοντας στις 560,20 μονάδες την Τετάρτη το βράδυ. Σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου η πτώση ανέρχεται στο 11,65% από τα τέλη Ιουλίου.

Ιταλία: Σταθερή η Νάπολη, απώλειες αλλού

Οι τιμές του σκληρού σίτου στις ιταλικές αγορές ακολουθούν το διεθνές αρνητικό κλίμα. Εβδομαδιαία πτώση σημειώθηκε σε Φότζια, Ρώμη, Μπάρι, Μιλάνο, Αλταμούρα και Μπολόνια. Σταθερότητα παρατηρήθηκε στη Νάπολη, που συνεχίζει να κρατά την υψηλότερη τιμή στη γειτονική χώρα.

Τιμές αναλυτικά:

Φότζια: Πτώση 7 €/τόνο, με τις τιμές να διαμορφώνονται στα 290-295 €. Σε σύγκριση με πέρυσι, οι τιμές είναι χαμηλότερες κατά 47 €/τόνο.

Ρώμη: Πτώση 5 €/τόνο, στις 252-257 €. Απώλειες 23 €/τόνο σε σχέση με το τέλος της προηγούμενης περιόδου.

Νάπολη: Σταθερά υψηλά στα 320-340 €, διατηρώντας premium +30-40 €/τόνο έναντι των άλλων αγορών.

Μιλάνο: Εγχώριο σιτάρι στα 290-295 €, με απώλειες 22-24 € σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης εμπορικής χρονιάς.

Μπάρι: Στα 285-290 €, με συνολική μείωση 60 €/τόνο από την περσινή έναρξη της καμπάνιας.

Μπολόνια: Στα 278-283 €, χαμηλότερα κατά 57 € σε ετήσια βάση.

Αλταμούρα: Στα 290-295 €, με συνολική πτώση 57 € από την έναρξη της περιόδου 2024-2025.

Οι αναλυτές τονίζουν ότι η Νάπολη παραμένει το τελευταίο «οχυρό» σταθερότητας, ενώ οι υπόλοιπες ιταλικές αγορές κινούνται πτωτικά, σε ένα σκηνικό που ενδέχεται να πιέσει ακόμα περισσότερο τις τιμές μέσα στο φθινόπωρο.

Πτώση στα ναύλα

Ο Baltic Dry Index, βασικός δείκτης κόστους θαλάσσιων μεταφορών, κατέγραψε την τρίτη συνεχόμενη πτώση στις 3 Σεπτεμβρίου, υποχωρώντας στις 1.940 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 21 Αυγούστου.

Η εβδομαδιαία πτώση ανέρχεται σε 5,18% (-106 μονάδες). Ο υπο-δείκτης Panamax, που αφορά πλοία χωρητικότητας 60.000-70.000 τόνων για σιτάρι, έχασε 23 μονάδες, φτάνοντας στις 1.719 μονάδες.

Η πρόσφατη διόρθωση δείχνει ότι η προηγούμενη ανοδική τάση που στηρίχθηκε στη βελτίωση των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ εξαντλείται.

Σχόλιο για την αγορά Καναδά-ΗΠΑ

Η τιμή σκληρού σίτου FOB στο Τορόντο διαμορφώθηκε στα 269 €/τόνο (-2 € σε μία εβδομάδα) και στο Βανκούβερ στα 261,10 €/τόνο (+0,12 €). Από τον Δεκέμβριο 2023, εποχή με επίπεδα ρεκόρ, οι τιμές έχουν χάσει 124 €/τόνο σε ευρώ και 110 δολάρια/τόνο σε δολάρια.

Η παραγωγή εκτιμάται στους 6,08 εκατ. τόνους, με απόδοση 35,1 bushel/acre, 5,1% χαμηλότερη από πέρυσι.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ζήτηση για εξαγωγές από τον Καναδά θα είναι περιορισμένη λόγω της δυνατής σοδειάς στην Ευρώπη και της σταθερότητας στη Βόρεια Αφρική.

Η αμερικανική συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη με αύξηση των πωλήσεων κατά 18%. Οι πρώτοι έλεγχοι δείχνουν μείωση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη στο 13,2%, έναντι 14,3% πέρυσι.