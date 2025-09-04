Ισπανία και Ιταλία κρατούν ζωντανή την ευρωπαϊκή αγορά μάνγκο

Η παγκόσμια αγορά μάνγκο εμφανίζει αντίθετες τάσεις, με υπερπροσφορά και πτώση τιμών σε ορισμένες περιοχές, ενώ άλλες καταγράφουν σταθερή ζήτηση και αυξανόμενες εξαγωγικές ευκαιρίες. Οι καιρικές συνθήκες –σύμφωνα με την ανάλυση του Fresh Plaza–, οι εμπορικές πολιτικές και οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών συνεχίζουν να διαμορφώνουν την παραγωγή, τις τιμές και τις δυναμικές της αγοράς σε βασικές χώρες παραγωγής.

Ιταλία: Ισχυρές πωλήσεις, αλλά πιέσεις τιμών

Στην Ιταλία, οι πωλήσεις μάνγκο παραμένουν ισχυρές κυρίως σε τουριστικές περιοχές, όπως η Τοσκάνη, η Σαρδηνία και η Απουλία, όπου οι καταναλωτές προτιμούν τοπικά φρούτα. Ωστόσο, οι τιμές δέχονται πίεση λόγω υπερπροσφοράς από Ισραήλ, Μεξικό, Βραζιλία, Δομινικανή Δημοκρατία και Αίγυπτο. Η συγκομιδή μάνγκο στην Περιφέρεια Basilicata αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με φρούτα βάρους 250-400 γραμμαρίων και υψηλό Brix.

Ισπανία: Η συγκομιδή στη Μάλαγα ξεκινά με πρώιμες ποικιλίες

Η καμπάνια του 2025 στα μάνγκο Μάλαγα έχει ήδη ξεκινήσει με τις ποικιλίες Tommy Atkins και Irwin, ενώ η Osteen, που αντιπροσωπεύει το 70%-80% της παραγωγής, θα ακολουθήσει αργότερα. Η φετινή παραγωγή εκτιμάται μεταξύ 30.000-35.000 τόνων, υποστηριζόμενη από πλούσιες βροχοπτώσεις και ξεκούραση των δέντρων μετά τις χαμηλές σοδειές του 2023-2024. Οι τοπικοί εξαγωγείς προωθούν τα μάνγκο Μάλαγα ως αξιόπιστο ευρωπαϊκό προϊόν, με ποιότητα αντίστοιχη των αεροπορικώς μεταφερόμενων φρούτων.

Ολλανδία και Γερμανία: Υπερπροσφορά και χαμηλή ζήτηση

Στην Ολλανδία, η αγορά παραμένει υπό πίεση μετά από εβδομάδες υπερπροσφοράς και χαμηλής ζήτησης, με τις τιμές να σταθεροποιούνται κάτω του κόστους. Στη Γερμανία, οι υπερπληθυσμένες αγορές και οι αυξημένες προσφορές των σούπερ μάρκετ οδήγησαν σε πτώση τιμών από τον Ιούλιο, με προβλεπόμενη έλλειψη από Οκτώβριο, κυρίως για μάνγκο Keitt βραζιλιάνικης προέλευσης.

Γαλλία και Βόρεια Αμερική: Πίεση τιμών

Στη Γαλλία, η χαμηλή κατανάλωση πιέζει τις τιμές. Η ποικιλία Osteen από την Ισπανία κερδίζει μερίδιο αγοράς, με φετινές ποσότητες τριπλάσιες από πέρσι, ενώ η Ισπανία σταδιακά υπερτερεί σε σχέση με τη Νότια Αμερική.

Η μεξικανική συγκομιδή πλησιάζει στο τέλος της, ενώ η Βραζιλία προετοιμάζεται για αποστολές παρά τον δασμό 50% στις ΗΠΑ. Από τα 12 εκατ. κιβώτια, οι ΗΠΑ μπορεί να λάβουν μόνο 3-4 εκατ., με την Ευρώπη να αναμένεται να απορροφήσει το υπόλοιπο.

Βραζιλία και Μεξικό: Αύξηση παραγωγής και εξαγωγών

Η βραζιλιάνικη παραγωγή έχει σταθεροποιηθεί μετά τον καύσωνα της άνοιξης, με πιθανή αύξηση 32% σε σχέση με το 2024. Στο Μεξικό, η σεζόν έκλεισε με μικρή αύξηση εξαγωγών (2%-5%), με την επόμενη καμπάνια να ξεκινά τον Ιανουάριο του 2026.

Ινδία, Πακιστάν και Φιλιππίνες: Σταθερές εξαγωγές και νέες αγορές

Στην Ινδία, η σεζόν έκλεισε με σταθερές εξαγωγές Alphonso και Kesar προς Σιγκαπούρη, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Στο Πακιστάν, η ζήτηση για premium ποικιλίες, όπως Chaunsa και Anwar Ratol, είναι ισχυρή σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη, ενώ νέες αγορές ανοίγουν σε Νότια Αφρική και Κεντρική Ασία.

Στο 5ο Luzon Mango Congress συμμετείχαν πάνω από 500 φορείς, εστιάζοντας στην τεχνολογική αναβάθμιση, τον έλεγχο παρασίτων και τη συνεργατικότητα μεταξύ παραγωγών. Οι καλλιεργητές ενθαρρύνθηκαν να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς και να υιοθετήσουν ψηφιακά εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Νότια Αφρική, Αίγυπτος και Σενεγάλη: Εξαγωγές σε Μέση Ανατολή και Ευρώπη

Στη Νότια Αφρική, τα οπωροφόρα ανθίζουν πριν από τη νέα σεζόν, με το 9% της παραγωγής να εξάγεται κυρίως στη Μέση Ανατολή. Στην Αίγυπτο, η ζήτηση για τοπικές ποικιλίες Naomi αυξάνεται στην Ευρώπη. Στη Σενεγάλη, οι εξαγωγές έφτασαν τους 27.000-30.000 τόνους χάρη στον καλύτερο έλεγχο των εντόμων, αν και οι περιορισμένες ψυκτικές αποθήκες δεν βοηθούν για περαιτέρω εξαγωγές.

Μια αγορά σε συνεχή κίνηση

Η παγκόσμια αγορά μάνγκο κινείται μεταξύ υπερπροσφοράς και περιορισμένων ελλείψεων, με τους παραγωγούς να αντιμετωπίζουν προκλήσεις από τον καιρό, τις δασμολογικές πολιτικές και τις καταναλωτικές τάσεις. Ευκαιρίες προκύπτουν για παραγωγούς που επενδύουν στην ποιότητα, την τεχνολογία και τη στρατηγική διαχείριση εξαγωγών, διασφαλίζοντας τη θέση τους σε διεθνείς αγορές.