Πύρινη κόλαση σε Δυτική Αχαΐα και Πάτρα

Η Δυτική Αχαΐα και η Πάτρα εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες, Τρίτη 12 Αυγούστου εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για μία από τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, καθώς οι φλόγες σάρωσαν οικισμούς, καλλιέργειες και εκτάσεις αγροτοδασικής γης, αφήνοντας πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής. Η φωτιά, τροφοδοτούμενη από ισχυρούς ανέμους, εξαπλώθηκε με ραγδαίο ρυθμό, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις. Στη Βούντενη, το δημοτικό σχολείο παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ από το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα για την κατάσβεση. Στις 08:18 το πρωί, νέο μήνυμα του «112» καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να εκκενώσουν προς την Πάτρα.

Η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών συνεχίζει να καίει χαμηλή βλάστηση, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα σε όλη την πόλη. Η αστυνομία και η πυροσβεστική πραγματοποιούν εκτεταμένη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή των Μποζαϊτίκων, ενώ στις 02:30 τα ξημερώματα είχε σταλεί μήνυμα εκκένωσης και για Αρόη και Ξερόλακα.

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, περιέγραψε την κατάσταση ως «φλόγες παντού», προειδοποιώντας πως ενίσχυση των ανέμων θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω εξάπλωση. Στην περιοχή των Συχαινών δρουν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ σε όλο το πύρινο μέτωπο συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

Το χρονικό

Ξεκινώντας το μεσημέρι της Τρίτης 12/08, από χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου, ανάμεσα στα χωριά Ίσωμα και Βασιλικό, το μέτωπο πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Μέσα σε λίγες ώρες είχε διανύσει περίπου 25 χιλιόμετρα, καταστρέφοντας σπίτια, επιχειρήσεις και αγροτικές εκτάσεις στις περιοχές Μοιραίικα, Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιο Στέφανο Δυτικής Αχαΐας και Θεριανό Βραχνεΐκων. Κάτοικοι και τοπικοί παράγοντες επεσήμαναν καθυστέρηση στην άφιξη των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Στις 13:30, μέσω του «112», οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κινηθούν προς τη ΒΙΠΕ Πατρών. Μέσα στις επόμενες ώρες, ακολούθησε καταιγισμός μηνυμάτων για εκκένωση συνολικά 26 οικισμών, όπως Καμενίτσα, Αχαϊκό, Αλισσός, Λουσικά, Άγιος Νικόλαος Κράλη, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Στεναίτικα και Λευκός. Στις 18:35, νέα εντολή εκκένωσης αφορούσε περιοχές Καμίνια, Ανεμόμυλο, Τσουκαλέικα και Βραχνέικα, με κατεύθυνση προς Πάτρα.

Η επιφυλακή επεκτάθηκε και στις παράκτιες ζώνες, όπου σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη ήταν έτοιμα για θαλάσσια απομάκρυνση πολιτών. Λίγο πριν τις 21:00, δόθηκε εντολή εκκένωσης και της Κάτω Αχαΐας, με μετακίνηση των κατοίκων προς τον Πύργο Ηλείας μέσω λεωφορείων της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ εκκενώθηκε και το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν με 140 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα, 41 οχήματα, 17 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα (το ένα για συντονισμό). Επτά άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, ανάμεσά τους ένας 41χρονος με ελαφρά εγκαύματα, ενώ τρεις ακόμη διακομίστηκαν σε κοντινά Κέντρα Υγείας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Λιμεναρχείο Πατρών οργάνωσαν χώρους προσωρινής φιλοξενίας, όπως ο Ογκολογικός Ξενώνας «Ελπίδα», ο δημοτικός ξενώνας Πατρέων, το 7ο Λύκειο και το 54ο Δημοτικό Σχολείο. Οι παιδικές κατασκηνώσεις στα Ροΐτικα θα παραμείνουν σήμερα κλειστές.

Εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας

Η φωτιά που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη περιοχή των Συχαινών στην Πάτρα, οδήγησε στην εντολή εκκένωσης του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί της οδού Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, Φωκιώνα Ζαΐμη, οι φλόγες πλησιάζουν στην περιοχή και έτσι δόθηκε εντολή οι υπάλληλοι της Περιφέρειας να εγκαταλείψουν το κτίριο.