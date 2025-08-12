ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εγκρίθηκαν πληρωμές ύψους 25,9  εκατ. ευρώ για τα LEADER

12/08/2025
Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 25,9 εκατ. ευρώ για τα προγράμματα  LEADER σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη  (12/08), στη Διαύγεια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται η εκταμίευση ενός μέρους από το συνολικό εγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένα εγκρίθηκε το ποσό 25.982.000 ευρώ, ώστε να συνεχιστούν οι πληρωμές προς τους δικαιούχους των προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020».

Δείτε εδώ τη σχετική απόφαση

 

Θεοδωροπούλου Πόπη
Θεοδωροπούλου Πόπη
Θεοδωροπούλου Πόπη
