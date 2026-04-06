Δ. Αγγελάκη: «Η Περιφέρεια Αττικής με στρατηγική και άμεσα αντανακλαστικά, διασφαλίζει την προστασία καταναλωτών και κτηνοτρόφων – παραγωγών»

Η έξαρση ζωονόσων, όπως ο αφθώδης πυρετός, η ευλογιά και η πανώλη των αιγοπροβάτων, σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση ενόψει του Πάσχα, έχει προκαλέσει ανησυχία για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένους ελέγχους και υπευθυνότητα σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, η Περιφέρεια Αττικής καλείται να διαχειριστεί μια κατάσταση που αφορά τόσο την προστασία των πολιτών όσο και της κτηνοτροφικής παραγωγής. Η σαφής πολιτική βούληση για «μηδενική ανοχή σε κυκλώματα παράνομης διακίνησης και σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τον καταναλωτή», όπως έχει ήδη διατυπωθεί από τον περιφερειάρχη, Νίκο Χαρδαλιά, αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής που ακολουθείται.

Κρίσιμα ζητήματα αναδεικνύονται: Η στοχευμένη λήψη μέτρων πρόληψης, η επάρκεια των ελέγχων σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και η ασφάλεια κατανάλωσης ντόπιων και εισαγόμενων προϊόντων.

Ζητήματα για τα οποία ενημερώνει λεπτομερώς το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δήμητρα Αγγελάκη αντιπριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Αττικής.

Η ίδια μάλιστα, πρόσφατα εισηγήθηκε, στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη δημιουργία μονάδων απολύμανσης σε βασικά σημεία εισόδου, προκειμένου να “ενισχυθεί η βιοασφάλεια και να περιοριστεί η διασπορά ασθενειών”.

Σε ότι αφορά τον αφθώδη πυρετό, η Δ. Αγγελάκη ενημερώνει ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά και ταχέως μεταδιδόμενα νοσήματα των ζώων παγκοσμίως, ότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, αλλά ότι μπορεί να παραλύσει την κτηνοτροφική παραγωγή και το εμπόριο μέσα σε λίγες ημέρες.

Η αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, διαβεβαιώνει για την ανθεκτικότητα της Αττικής, καθώς υπάρχει «συνέπεια στην τήρηση των μέτρων και καθημερινή επαγρύπνηση», σημειώνοντας «Η Περιφέρεια Αττικής έχει αποδείξει ότι διαθέτει σχέδιο, μηχανισμό και άμεσα αντανακλαστικά, με συνεχή παρουσία στο πεδίο και όχι μόνο σε επίπεδο αποφάσεων».

Υπογραμμίζει ότι «η Αττική αυτή τη στιγμή είναι καθαρή και ότι δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού». Ωστόσο συστήνει διαρκή επαγρύπνηση, διότι θεωρείται ως η πλέον «ευαίσθητη Περιφέρεια της χώρας» με κρίσιμες πύλες εισόδου στην Ανατολική και Δυτική Αττική αλλά και στα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου, όπου καταφθάνουν πλοία από χώρες όπως η Κύπρος και η Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει, προβλέψαμε να μην υπάρχει καμία «νεκρή ζώνη» ελέγχου, ενισχύοντας κομβικά σημεία με τη διαρκή λειτουργία απολυμαντικών σταθμών ώστε να καλύπτεται το σύνολο των μετακινήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αναφορικά με τα κρούσματα της πανώλης τα οποία εντοπίστηκαν σε μονάδα της Ανατολικής Αττικής το προηγούμενο καλοκαίρι και τη διαχείριση τους, η αντιπεριφερειάρχης επισημαίνει ότι πρόκειται για μια «εξαιρετικά μεταδοτική ιογενή νόσο που πλήττει πρόβατα και αίγες, με σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες για τους κτηνοτρόφους».

Προσθέτει ότι η Υπηρεσία κινήθηκε άμεσα, με σχέδιο, συντονισμό και αυξημένη προσοχή, τόσο υγειονομικά όσο και περιβαλλοντικά, καθώς η Αττική έχει έντονο περιαστικό χαρακτήρα στην κτηνοτροφία.

«Θανατώθηκαν περίπου 700 ζώα, με τη μέθοδο pithing, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την Περιφέρεια Αττικής και αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική διαχείρισης». Παράλληλα, προσθέτει ακολούθησε πλήρης ιχνηλάτηση, εφαρμόστηκαν ζώνες και ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης με συνέπεια τον αποτελεσματικό περιορισμό της νόσου.

Στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η αντιπεριφερειάρχης αναφέρει ότι υπήρξε ανάλογη κινητοποίηση «σε καθαρά προληπτική βάση», καθώς «πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό νόσημα. Ο ιός μπορεί να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο περιβάλλον, σε επιφάνειες, εξοπλισμό και υλικά, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο έμμεσης μετάδοσης».

Για αυτό, συμπληρώνει, ενεργοποιήθηκαν απολυμαντικοί σταθμοί στα διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών και στο λιμάνι του Πειραιά, για την απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων με τη σχετική έκδοση πιστοποιητικού απολύμανσης. Ακολούθησε εκστρατεία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων ( Ανατολική, Δυτική Αττική, νησιά) και των παραγωγών, συνοδευόμενη από διανομή απολυμαντικών σε κάθε κτηνοτροφική μονάδα και σε κάθε κτηνοτρόφο ξεχωριστά. «Ο στόχος μας ήταν σαφής: να τηρούνται στην πράξη τα μέτρα βιοασφάλειας, χωρίς να επιβαρύνεται ο παραγωγός με επιπλέον κόστος», υπογραμμίζει η ίδια.

«Η στρατηγική μας είναι ενιαία και οριζόντια. Δεν υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές. Υπάρχει μία Περιφέρεια με κοινή ευθύνη και ενιαία θωράκιση» απαντά με απόλυτα βεβαιότητα η αντιπεριφερειάρχης ερωτηθείσα εάν αισθάνεται πλήρως ικανοποιημένη από το σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης του επιδημιολογικού ρίσκου που ενυπάρχει στην περιφέρεια της Περιφέρειας με δεδομένη τη νησιωτικότητα.

Παρατηρεί ότι υπάρχει ενεργή κτηνοτροφική δραστηριότητα στην Ύδρα, στον Πόρο, στην Αίγινα, στην Τροιζηνία – Μέθανα και στα Κύθηρα με διασπορά εκτροφών και συνεχή μετακίνηση ζώων, ζωοτροφών και προϊόντων μέσω θαλάσσιων διαδρομών. Σημειώνει, ότι ο κίνδυνος αυξάνεται με τις θαλάσσιες πύλες εισόδου ειδικά όταν συνδέονται με διεθνείς ροές, τονίζοντας: «Για αυτό η στρατηγική μας είναι ενιαία και πλήρως διασυνδεδεμένη. Δεν υπάρχουν απομακρυσμένες περιοχές και “τυφλά σημεία”. Υπάρχει μία Περιφέρεια με κοινή ευθύνη και ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει το σύνολο της επικράτειας».

Η συζήτηση ολοκληρώνεται με το μήνυμα της κ. Αγγελάκη προς τους κτηνοτρόφους αλλά και τους πολίτες: «Να υπάρχει εμπιστοσύνη, αλλά όχι εφησυχασμός». Διευκρινίζει ότι: «Τα νοσήματα αυτά δεν απειλούν τη δημόσια υγεία, απειλούν όμως άμεσα την παραγωγή, το εισόδημα των κτηνοτρόφων και τη συνολική σταθερότητα του πρωτογενούς τομέα. Γι’ αυτό απαιτείται συνέπεια στην τήρηση των μέτρων και καθημερινή επαγρύπνηση».

Κλείνοντας υπενθυμίζει ότι τις ημέρες αυξημένης κατανάλωσης, τα αρμόδια κλιμάκια εντατικοποιούν τους ελέγχους σε όλες τις σχετικές με τη διατροφή, εγκαταστάσεις και δομές και υπογραμμίζει: «Η Περιφέρεια Αττικής έχει αποδείξει ότι διαθέτει σχέδιο, μηχανισμό και άμεσα αντανακλαστικά, με συνεχή παρουσία στο πεδίο και όχι μόνο σε επίπεδο αποφάσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ