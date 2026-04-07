Ροδόπη: Επάρκεια αμνοεριφίων ενόψει Πάσχα – Ένας μήνας χωρίς κρούσμα ευλογιάς

Ύφεση παρουσιάζει η επιζωοτία της ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα κρούσματα τείνουν να εξαλειφθούν, ενώ ταυτόχρονα, ενόψει Πάσχα, καταγράφεται επάρκεια αμνοεριφίων που διατίθενται στην αγορά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Προϊστάμενο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκο Φωτεινιά, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, σήμερα συμπληρώνονται τριάντα πέντε μέρες χωρίς κρούσμα ευλογιάς αιγοπροβάτων στη Ροδόπη, είκοσι επτά μέρες στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, και είκοσι μέρες στην περιφερειακή ενότητα Δράμας. Εξάλλου, τους τελευταίους οκτώ μήνες δεν έχει εντοπιστεί εστία μόλυνσης από τη ζωονόσο στον Έβρο, και τους τελευταίους τρεις μήνες στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, ενώ άνευ κρούσματος παραμένουν το 2026 τα νησιά της Σαμοθράκης και της Θάσου.

Τούτων δοθέντων, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι συγκρατημένα αισιόδοξες για την πορεία της επιζωοτίας· καθώς εάν περάσουν χωρίς νέα κρούσματα οι μήνες Απρίλιος και Μάιος, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για τη σταδιακή ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου που απωλέσθη λόγω των αναγκαστικών θανατώσεων του προηγούμενου διαστήματος, ενώ υπό αυτό το πρίσμα αναμένεται να ανοίξει και η συζήτηση για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των κτηνοτροφικών μονάδων.

Την ίδια ώρα, ενόψει Πάσχα, ομαλά εξελίσσονται οι σφαγές αμνοεριφίων που ελέγχονται εξονυχιστικά στα δημοτικά σφαγεία, με την τοπική παραγωγή να καλύπτει μέχρι ώρας τη ζήτηση. Ενδεικτικά, στα δύο σφαγεία της Ροδόπης, αυτά των Δήμων Κομοτηνής και Μαρωνείας-Σαπών, έχουν σφαχτεί και διατεθεί στην τοπική αγορά, 8.500 και 3.000 ζώα, αντιστοίχως. Πάντως, τα εντόσθια των ζώων από υγιείς εκμεταλλεύσεις που όμως βρίσκονται εντός των ζωνών επιτήρησης, απορρίπτονται και δεν διατίθενται στην εμπορική αλυσίδα.

Σύμφωνα με τον κ. Φωτεινιά, οι τακτικοί έλεγχοι σε σφαγεία, κρεοπωλεία και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και συνεχίζονται.

Πηγή: ertnews.gr