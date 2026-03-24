Συνέχεια των απολυμάνσεων σε 16 σταθμούς της Κρήτης, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά

Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις στον οδικό άξονα του νησιού, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης για την αποτροπή εισαγωγής και διάδοσης της νόσου της ευλογιάς του προβάτου. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ξεκινήσει από την Τρίτη 03-03-2026, όπου εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν απολυμαντικοί σταθμοί σε δεκαέξι (16) σημεία του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις του αρμόδιου Υπουργείου και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι σταθμοί λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 14:00, ενώ οι κτηνοτρόφοι της κάθε Περιφερειακής Ενότητας μπορούν να διέρχονται από τα σημεία αυτά για την απολύμανση των οχημάτων τους. Όπως σημειώνεται, η εφαρμογή του μέτρου κρίνεται απολύτως αναγκαία, λόγω της δραματικής έξαρσης της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα και των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να προκαλέσει στο ζωικό κεφάλαιο, στην κτηνοτροφική παραγωγή και στη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων της Κρήτης.

Σε ότι αφορά του απολυμαντικούς σταθμούς, πέντε είναι στην Π.Ε. Ηρακλείου, τέσσερις στην Π.Ε. Χανίων, τέσσερις στην Π.Ε. Ρεθύμνου και τρεις στην Π.Ε. Λασιθίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Περιφέρεια Κρήτης, πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη θέση ενός απολυμαντικού σταθμού στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Συγκεκριμένα, η θέση που βρισκόταν στον κόμβο του Ταυρωνίτη προς Βουκολιές, μεταφέρεται στη Δ.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου (Μουρνιές), στην οδό Αγίας Λαύρας, βόρεια του νεκροταφείου Μουρνιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ