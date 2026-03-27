Δράμα: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα τρεις σταθμοί απολύμανσης οχημάτων για αντιμετώπιση της ευλογιάς

Τρεις σταθμοί Απολύμανσης Τροχοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Νωπού Γάλακτος, Ζωοτροφών, Ζώντων Ζώων και λοιπών αγροτικών οχημάτων καθώς και επιβατικών αυτοκινήτων θα τεθούν σε λειτουργία από την ερχόμενη Δευτέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Γενική Διεύθυνση Περιφερ. Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, θα λειτουργούν οι σταθμοί στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου της Π.Ε. Δράμας :

στην Εθνική Οδό Δράμας-Καβάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δράμα, στο ύψος του υποσταθμού της ΔΕΗ (περιοχή Κεφαλαρίου),

στην Εθνική Οδό Δράμας-Αμφίπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Δράμα, πριν τη Μαυρολεύκη, στη διασταύρωση για Νεροφράκτη,

στην Εθνική Οδό Δράμας-Αλιστράτης, μετά τους Σιταγρούς στη διασταύρωση Μεγαλόκαμπου (στα ΣΙΛΟ).

Οι σταθμοί απολύμανσης θα λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο από τις 8:30 πμ έως 16:30 μμ.