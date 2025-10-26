Μεσσηνία: Μονόδρομος η εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών

Με μία σειρά ομιλιών για θέματα που αφορούν την ελαιοκομία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το πρόγραμμα «Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας – Μεσσηνία» στις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Μεσσηνίας» (ΕΟ Καλαμάτας-Τριπόλεως).

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), καθώς και από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, με την υποστήριξη των Bayer, BASF και PJ Condelis SA, και υλοποιήθηκε σε σύμπραξη με την Ένωση Μεσσηνίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, Γιάννης Πάζιος, δήλωσε ότι «η Ανοιχτή Ακαδημία Ελαιοκομίας απέδειξε πως όταν ενώνουμε δυνάμεις –παραγωγοί, επιστήμονες και φορείς– η γνώση γίνεται κοινό κεφάλαιο και το μέλλον αποκτά ρίζες. Η γεωργική εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο μοχλό επιβίωσης και ανασύνθεσης του πρωτογενούς τομέα μέσα σε ένα περιβάλλον πολυκρίσεων – κλιματική, ενεργειακή, γεωπολιτική, οικονομική και δημογραφική».

Όπως εξήγησε ο ίδιος, «για να σταθούμε όρθιοι, χρειαζόμαστε συνέργειες, σύγχρονη γνώση και μία αρχιτεκτονική στο μοντέλο λειτουργίας του πρωτογενούς τομέα, με επίκεντρο τη στήριξη των παραγωγών, αλλά και ολόκληρης της αλυσίδας από το χωράφι μέχρι το ράφι. Μπορούμε να ηγηθούμε αυτής της μετάβασης, χτίζοντας πάνω στη γνώση, την ποιότητα και τη συνεργασία. Οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν με πάθος και πίστη σε αυτήν τη συνάντηση γνώσης, καινοτομίας και οράματος για τον πρωτογενή τομέα».

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Δημήτρης Βολουδάκης, γενικός διευθυντής Προγραμμάτων στη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ο οποίος δήλωσε ότι «το πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι μόλις το 7% των αγροτών έχει κάποια μορφή εκπαίδευσης, ενώ ακόμα μικρότερο ποσοστό έχει παρακολουθήσει κάποια αγροτικά σεμινάρια.

Όσο ο αγρότης δεν επιμορφώνεται, είναι λογικό να μην μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και άλλων θεμάτων, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αγροτική οικονομία. Αν σκεφτούμε, επίσης, ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός αυξάνεται με τις φυτεύσεις εκατομμυρίων ελαιοδέντρων και την εμφάνιση νέων ποικιλιών έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα στο κεφάλαιο της ανταγωνιστικότητας».

Και πρόσθεσε: «Χαρακτηριστικό της άγνοιας είναι επιμολύνσεις στο ελαιόλαδο, που οφείλονται, κυρίως, σε λάθος καλλιεργητικούς χαρακτηρισμούς». Αναφερόμενος στην αξία της εκπαίδευσης των παραγωγών, ο κ. Βολουδάκης επεσήμανε ακόμα ότι «είναι ανάγκη δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί να δημιουργήσουν προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των αγροτών και η μεταφορά γνώσης να γίνεται με έναν εκλαϊκευμένο τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητά τα όσα λέγονται. Έτσι, θα μπορούν και οι αγρότες που παρακολουθούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους και να υπάρχει αλληλεπίδραση. Ο ξύλινος λόγος δεν ωφελεί και δεν δίνει τη δυνατότητα για αλληλεπίδραση».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της Ανοιχτής Ακαδημίας Ελαιοκομίας, ο κ. Βολουδάκης τόνισε ότι, για να υπάρξει συνέχεια, πρέπει να υπάρξει ενδιαφέρον από τους τοπικούς φορείς.