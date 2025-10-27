ΕΑΠ: Οι βασικές αρχές γεωργίας ακριβείας στο επίκεντρο της εκπαίδευσης

Έως τις 31 Οκτωβρίου θα παραμείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Βασικές Αρχές Γεωργίας Ακριβείας», που προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και στην εξοικείωση των αποφοίτων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών γεωργίας ακριβείας με έμφαση στην ορθολογική διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.ά.) στη μείωση του κόστους παραγωγής και, τελικά, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων (γεωτεχνικοί, επιστήμες της πληροφορικής, προγραμματιστές Η/Υ, ηλεκτρονικoί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι κ.ά.), που δραστηριοποιούνται ήδη ή που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες και να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους για να δραστηριοποιηθούν σε τομείς εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή.

Ο ρυθμός επέκτασης και διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στη γεωργική παραγωγή εμφανίζεται αλματώδης, συμβάλλοντας στη ραγδαία αύξηση ζήτησης επιστημόνων με εξειδίκευση στον εν λόγω τομέα. Στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος και οι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://kedivim.eap.gr/basikes-arxes-georgias-akrivieias-7os-kyklos/.