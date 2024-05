SAME Dorado Stage V – Ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της SAME αναβαθμίζεται για το MY24

Οι νέοι γεωργικοί ελκυστήρες SAME Dorado MY24 συνδυάζουν ευελιξία με υψηλή παραγωγικότητα και λειτουργικότητα. Χάρη στο συμπαγές τους μέγεθος αυτά τα τρακτέρ είναι απίστευτα ευπροσάρμοστα και ευέλικτα, στοιχεία που θεωρούνται από τα δυνατά σημεία της εν λόγω οικογένειας μηχανημάτων. Ως εκ τούτου, τα τρακτέρ Dorado Stage V είναι ιδανικά για παραδοσιακά αγροκτήματα, μεγάλους οπωρώνες και στάβλους, καθώς και για εταιρείες που ειδικεύονται στη συντήρηση χώρων πρασίνου. Διαθέτοντας κινητήρες Stage V (από 75 έως 106 ίππους) και προηγμένες τεχνολογίες, τα νέα μοντέλα SAME Dorado MY24 είναι έτοιμα για τις μελλοντικές προκλήσεις της γεωργίας, όπως η μείωση των εκπομπών CO 2 καθώς είναι πιστοποιημένα για λειτουργία με βιοκαύσιμο HVO.

Οι 4-κύλινδροι κινητήρες FARMotion 45 διαθέτουν κορυφαίες τεχνικές λύσεις για μονάδες Diesel και έχουν σχεδιαστεί ειδικά για γεωργική χρήση. Ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος ψεκασμός καυσίμου Common Rail (έως 2000 bar), τα μπεκ 7 οπών, ο ανεμιστήρας ψύξης viscostatic και το φίλτρο αέρα εισαγωγής PowerCore συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης diesel. Το νέο Dorado 75 πληροί τις προδιαγραφές Stage V χωρίς να απαιτείται χρήση πρόσθετων υγρών, όπως το AdBlue. Αυτό, σε συνδυασμό με τα διαστήματα αλλαγής λαδιού που αυξάνονται στις 600 ώρες για όλους τους κινητήρες FARMotion 45, εξασφαλίζουν ελάχιστο κόστος ιδιοκτησίας. Με μέγιστη ταχύτητα περιστροφής κινητήρα μόλις 2200 στροφές ανά λεπτό, τα Dorado 95 και 105 αποδίδουν μέγιστη ισχύ 95 και 106 HP αντίστοιχα στις 2000 σαλ. και μέγιστη ροπή 389 και 433 Nm στις 1400 σαλ. Αυτές οι τιμές, σε συνδυασμό με το κατά κανόνα μικρό βάρος των Dorado, προσφέρουν βέλτιστη αναλογία ισχύος προς βάρος, καθιστώντας αυτούς τους ελκυστήρες ιδανικούς για σπορά, φροντίδα των καλλιεργειών ή για εφαρμογές όπου απαιτείται ισχύς αλλά ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους. Ο νέος ελκυστήρας Dorado MY 24, καθώς και τα υπόλοιπα τρακτέρ SAME με κινητήρες FARMotion Stage V, μπορούν να χρησιμοποιήσουν καύσιμο HVO (Υδρογονωμένο φυτικό έλαιο).

Οι διάφοροι διαθέσιμοι συνδυασμοί για το κιβώτιο ταχυτήτων βασίζονται όλοι σε ένα σύστημα με 5 ταχύτητες και OverSpeed, το οποίο επιτρέπει στο τρακτέρ να κινείται με 40 km/h με οικονομικές στροφές του κινητήρα. Η βασική έκδοση 30+15 ταχυτήτων περιλαμβάνει ένα creeper mode (αργή ταχύτητα, ‘έρπειν’) και επιτρέπει στο τρακτέρ να κινείται με μόλις 240 μέτρα ανά ώρα με τη μικρότερη σχέση μετάδοσης και τον κινητήρα στις μέγιστες στροφές. Για τους πιο απαιτητικούς, διατίθεται η έκδοση Powershift, η οποία αυξάνει το συνολικό αριθμό ταχυτήτων σε 45+45, ενώ μειώνει επίσης την ταχύτητα ‘έρπειν’ στα 200 m/h με τη μικρότερη σχέση και τον κινητήρα στις μέγιστες στροφές. Και τα δύο κιβώτια είναι διαθέσιμα με μια πρακτική μηχανική ρεβέρσα με συγχρονιζέ γρανάζια ή μια υδραυλική ρυθμιζόμενη σε 5 στάδια χάρη στο σύστημα SenseClutch. Το πρώτο επιτρέπει στον χρήστη να σταματά και να επανεκκινεί το τρακτέρ χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ φρένου, ενώ το δεύτερο επιτρέπει αλλαγές πατώντας ένα πρακτικό κουμπί στον μοχλό ταχυτήτων, χωρίς τη χρήση πεντάλ συμπλέκτη.

Το PTO είναι εξοπλισμένο με ηλεκτροϋδραυλικό συμπλέκτη προοδευτικής εμπλοκής, στάνταρ, και περιλαμβάνει τις λειτουργίες 540 στροφές ανά λεπτό και 540 ECO. Προαιρετικά διατίθεται επίσης PTO συγχρονισμένο με το κιβώτιο ταχυτήτων και λειτουργία 1000 σ.α.λ. Διατίθενται πρακτικοί εναλλάξιμοι άξονες PTO για μέγιστη ευκολία χρήσης. Ένα μπροστινό PTO με στάνταρ λειτουργία 1000 στροφών ανά λεπτό διατίθεται επίσης προαιρετικά.

Το ισχυρό υδραυλικό σύστημα χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητες αντλίες: μια κύρια αντλία 54 l/min τροφοδοτεί τα ανυψωτικά και τους 3 πίσω διανομείς (για συνολικά 6 υδραυλικά κυκλώματα, με ελεύθερη επιστροφή στάνταρ), ενώ μια δευτερεύουσα αντλία τροφοδοτεί τα παρελκόμενα και το υδραυλικό τιμόνι, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία ακόμη και με τον κινητήρα στο ρελαντί και με ταυτόχρονη χρήση του πρωτεύοντος συστήματος. Προαιρετικά, διατίθεται μια πρόσθετη αντλία για την τροφοδοσία του ανυψωτικού και των υδραυλικών βαλβίδων, με αποτέλεσμα μια διάταξη διπλής αντλίας μόνο για τις βοηθητικές λειτουργίες με παροχή 68 l/min.

Το πίσω σύστημα έχει ανυψωτική ικανότητα 3000 kg (με δυνατότητα να φτάσει τα 3600 kg) και διατίθεται είτε με μηχανικό είτε με ηλεκτρονικό έλεγχο – ο τελευταίος περιλαμβάνει επίσης ενεργή απόσβεση για την μείωση των κραδασμών που προκαλούνται από τη μεταφορά εξαρτημάτων, καθώς και λειτουργίες περιορισμού του μέγιστου ύψους ανύψωσης και ρύθμισης του ρυθμού καθόδου. Με ηλεκτρονικό έλεγχο διατίθενται και κουμπιά στους πίσω λασπωτήρες για τον τηλεχειρισμό του ανυψωτικού. Προαιρετικά διατίθεται επίσης ένα ισχυρό εμπρόσθιο ανυψωτικό με εντυπωσιακή μέγιστη ικανότητα ανύψωσης 2100 kg. Κάτι επίσης σημαντικό είναι τα εργοστασιακά σετ συστημάτων Light kit ή Ready Kit εμπρόσθιου φορτωτή, τα οποία περιλαμβάνουν ένα στιβαρό υποπλαίσιο και το υδραυλικό σύστημα, καθώς και έναν εργονομικό χειριστήριο που ελέγχει και το power shift.

Οι άξονες σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτά τα μοντέλα: ξεχωρίζουν για το αισθητά συμπαγές τους μέγεθος και για τη στιβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Οι εμπρόσθιοι άξονες περιλαμβάνουν δισκόφρενα, που εγγυώνται πραγματική πέδηση σε όλους τους τροχούς για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την κίνηση σε υψηλές ταχύτητες και σε κλίσεις, ενώ τόσο ο εμπρόσθιος όσο και ο πίσω άξονας διαθέτουν ηλεκτροϋδραυλικό κλείδωμα διαφορικών κατά 100%.

Η καμπίνα με μόλις 4 κολώνες είναι ένα αριστούργημα στην κατηγορία της. Μια πλατφόρμα αναρτημένη σε βάσεις Silent-Block, τέλεια ηχομόνωση, αποτελεσματικός κλιματισμός και φρένα με υδροστατικό έλεγχο προσφέρουν πολύ υψηλό επίπεδο άνεσης. Το ειδικό κυρτό σχήμα των παραθύρων και το λεπτό, κωνικό καπό εξασφαλίζουν βέλτιστο οπτικό πεδίο προς όλες τις κατευθύνσεις. Πέραν αυτών, τα Dorado MY 24 είναι στάνταρ εξοπλισμένα με το καινοτόμο ταμπλό InfoCentre+ το οποίο – χάρη σε δύο κύρια όργανα και μια έγχρωμη οθόνη LCD 3,5″ – παρέχει σαφείς πληροφορίες στον χειριστή.

Τα γεωργικά μηχανήματα των SAME & DEUTZ-FAHR κατασκευάζονται για να αποδίδουν αλλά και για να αντέχουν. Προσφέρουν την μέγιστη δυνατή ευελιξία με υψηλές παραγωγικές δυνατότητες που καλύπτουν στο έπακρο τις μεγάλες και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες στο https://www.theocarakis-tractors.gr, όπως και στο δίκτυο των επίσημων συνεργατών SAME & DEUTZ–FAHR ανά την Ελλάδα.