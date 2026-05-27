Σχέδιο έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ενιαίο Ταμείο

Οι εισηγητές των Επιτροπών Γεωργίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οριστικοποίησαν το σχέδιο έκθεσης σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια Εταιρικής Σχέσης (NRPPs), τα οποία προορίζονται να εφαρμόσουν το προτεινόμενο Ενιαίο Ταμείο για τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Για τη γεωργία, η έκθεση ακολουθεί τη γραμμή που έχει ήδη υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό, προτείνοντας 426,7 δισ. ευρώ για την ΚΑΠ και επιστροφή στους δύο Πυλώνες. Πρόκειται για ένα πολιτικό μήνυμα, καθώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι εκείνο που θα καθορίσει τους προϋπολογισμούς και ότι το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο καθιστά απίθανη την επίτευξη αυτού του επιπέδου χρηματοδότησης.

Όσον αφορά τα εργαλεία της ΚΑΠ, το σχέδιο έκθεσης παραπέμπει πλήρως τον ορισμό των ουσιαστικών άρθρων — όπως ο καθορισμός των δικαιούχων, των μέτρων και των κανόνων εφαρμογής τους — στους κανονισμούς της ΚΑΠ και της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς.

Ωστόσο, η προτεινόμενη θέση των τριών εισηγητών δεν αποκαθιστά τη νομική αυτονομία της ΚΑΠ, η οποία θα παρέμενε μέρος των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων.

Τα επίπεδα υποχρεωτικής εθνικής συγχρηματοδότησης θα παρέμεναν επίσης στον Κανονισμό για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια, με «τουλάχιστον 30%» εθνική συγχρηματοδότηση για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, επενδύσεις, την εξισωτική αποζημίωση και τη διαχείριση κινδύνων. Δεν προβλέπεται κανένα ανώτατο όριο για τον περιορισμό του κινδύνου άνισης μεταχείρισης των δικαιούχων της ΚΑΠ μεταξύ των κρατών-μελών.

Το σχέδιο έκθεσης προτείνει επιστροφή σε ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο βασισμένο σε άξονες προτεραιότητας για τον Β’ Πυλώνα της ΚΑΠ, καθορίζοντας υποχρεωτικές ελάχιστες δαπάνες ανά κράτος-μέλος: 5% του προϋπολογισμού του Β’ Πυλώνα για τα μέτρα LEADER, 35% για αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και 5% για τη διαχείριση των επιπτώσεων αποδεδειγμένων κλιματικών ή φυσικών κρίσεων.

Επιπλέον, το 10% των εθνικών προϋπολογισμών της ΚΑΠ θα πρέπει να κατευθύνεται σε μέτρα που απευθύνονται στους νέους, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η φύση αυτών των μέτρων. Οι επενδύσεις και η διαχείριση κινδύνων απουσιάζουν, ωστόσο, από την πρόταση αυτή για επιστροφή σε τομεακή κατανομή των πόρων του Β’ Πυλώνα.

Η επίσημη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στις τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές θα ανοίξει την περίοδο κατάθεσης τροπολογιών από τους ευρωβουλευτές.

Την ίδια στιγμή, στο Συμβούλιο, η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων επιχειρεί να οριστικοποιήσει τη θέση της έως τον Ιούνιο, το αργότερο. Κρίνεται επείγον οι υπουργοί Γεωργίας να εισέλθουν στη λεπτομέρεια των αλλαγών που επιθυμούν να δουν στις προτάσεις της Επιτροπής, ώστε να μη χάσουν έδαφος έναντι των ομολόγων τους στα υπουργεία Οικονομικών.