Kύπρος: Από τα βιολογικά αυγά στα premium ελαιόλαδα

Μακριά από το μοντέλο της μαζικής παραγωγής και της εντατικής καλλιέργειας, δύο κυπριακές αγροτικές επιχειρήσεις επιχειρούν να χτίσουν ένα διαφορετικό μέλλον για τη γεωργία: πιο βιώσιμο, πιο ποιοτικό και βαθιά συνδεδεμένο με τη φύση και την τοπική ταυτότητα.

Από τη Ygea Farm στους λόφους της Μαθιάτης μέχρι το ιστορικό Strakka Estate στη Δευτερά, η νέα γενιά κυπριακών αγροτικών μονάδων επενδύει στη βιολογική καλλιέργεια, τη βιοποικιλότητα, την αναδάσωση και τα premium προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιχειρώντας να απαντήσει στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, της λειψυδρίας και του διεθνούς ανταγωνισμού.

Οι επικεφαλής των δύο προαναφερόμενων μονάδων, παρουσίασαν το μοντέλο λειτουργίας τους στη δημοσιογραφική αποστολή που επισκέφθηκε την Κύπρο στο πλαίσιο του DG AGRI Press Trip, το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ygea Farm και η γεωργία «σε αρμονία με τη φύση»

Στους λόφους της Μαθιάτης, λίγο έξω από τη Λευκωσία, η Ygea Farm του Γιώργου Κωνσταντινίδη μοιάζει περισσότερο με φυσικό οικοσύστημα παρά με συμβατική αγροτική μονάδα. Ανάμεσα σε ελιές, χαρουπιές, κυπαρίσσια, συκιές και αρωματικά φυτά, περίπου 6.000 ωοτόκες όρνιθες εκτρέφονται ελεύθερα, σε συνθήκες χαμηλού στρες και χωρίς χημικές παρεμβάσεις.

Η φάρμα παράγει κάθε μήνα έως και 150.000 βιολογικά αυγά, τα οποία διοχετεύονται κυρίως σε εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, brunch spots και εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, η φιλοσοφία της μονάδας βασίζεται στην αρχή ότι «η φύση έχει τον έλεγχο».

«Η φύση μπορεί να ζήσει χωρίς εμάς. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τη φύση», σημειώνει, περιγράφοντας ένα μοντέλο παραγωγής χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, με φυσική λίπανση από τις ίδιες τις κότες και διατήρηση της άγριας βλάστησης για την προστασία του εδάφους.

Η ιστορία της φάρμας είναι βαθιά προσωπική. Η οικογένεια έχασε γη, ζώα και περιουσία μετά τα γεγονότα του 1974 στα κατεχόμενα. «Τη γη μπορείς να την ξαναγοράσεις. Τον παππού μου δεν τον βρήκαμε ποτέ», αναφέρει συγκινημένος ο ιδρυτής της Ygea Farm, εξηγώντας πως το εγχείρημα λειτουργεί και ως ένας προσωπικός φόρος τιμής στην οικογενειακή του ιστορία.

Ελαιόλαδο από δέντρα έως και 700 ετών

Πέρα από τα αυγά, η Ygea Farm διαθέτει περίπου 2.000 ελαιόδεντρα, ανάμεσά τους και υπεραιωνόβια δέντρα που εκτιμάται ότι φτάνουν έως και τα 700 χρόνια ζωής.

Η καλλιέργεια πραγματοποιείται χωρίς όργωμα και με φυσική κάλυψη του εδάφους από άγρια βλάστηση, πρακτική που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας και της γονιμότητας του εδάφους.

Το παραγόμενο ελαιόλαδο είναι βιολογικό, εξαιρετικά παρθένο και ψυχρής έκθλιψης, με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες και χαμηλή οξύτητα.

Ωστόσο, το πιο φιλόδοξο στοιχείο του εγχειρήματος δεν είναι η παραγωγή, αλλά η αναδάσωση και η αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Κάθε χρόνο φυτεύονται νέα δέντρα και ενισχύεται η φυσική βλάστηση, με στόχο —όπως λέει ο ιδρυτής της μονάδας— «να παραδοθεί στις επόμενες γενιές μια γη καλύτερη από αυτή που παραλάβαμε».

Από τη βενετσιάνικη εποχή στα premium βιολογικά προϊόντα

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στη Δευτερά, το Strakka Estate κουβαλά ιστορία πέντε αιώνων. Το αγρόκτημα, που λειτουργεί από τη βενετσιάνικη περίοδο και καταγράφεται ακόμη και στον ιστορικό χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius το 1573, έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα σύγχρονο πρότυπο βιολογικής καλλιέργειας και premium παραγωγής ελαιολάδου.

Όπως εξηγεί ο ιδρυτής του κτήματος, Αντώνης Παπαντωνίου, το Strakka Estate στράφηκε στη βιολογική γεωργία ήδη από το 1998, επενδύοντας στη βιωσιμότητα και την ποιότητα.

«Τα πρώτα χρόνια της μετάβασης ήταν δύσκολα και οι αποδόσεις χαμηλότερες. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι η ποιότητα και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν», τονίζει.

Το κτήμα διαχειρίζεται περίπου 30 εκτάρια ελαιώνων και παράγει κατά μέσο όρο 20 τόνους ελαιολάδου ετησίως, κυρίως από τις ποικιλίες Κορωνέικη, Καλαμών και τοπικές κυπριακές ελιές.

Premium ελαιόλαδα και έρευνα για βιώσιμη γεωργία

Τα τελευταία χρόνια, το Strakka Estate επενδύει δυναμικά σε premium προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως ελαιόλαδα υψηλής περιεκτικότητας σε πολυφαινόλες και αρωματισμένες εκδόσεις με λεμόνι, πορτοκάλι, σκόρδο, τσίλι και βότανα της κυπριακής γης.

Παράλληλα, συνεργάζεται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία με το Cyprus Institute σε ερευνητικά προγράμματα για τη βιώσιμη γεωργία, τη διαχείριση νερού και τη βελτίωση της άρδευσης στους ελαιώνες. Σήμερα, περίπου το 80% της παραγωγής διατίθεται στην κυπριακή αγορά, ενώ το υπόλοιπο εξάγεται στο εξωτερικό.

Σε μια περίοδο όπου η μεσογειακή γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιματική πίεση, τη λειψυδρία και τον διεθνή ανταγωνισμό, τόσο η Ygea Farm όσο και το Strakka Estate επιχειρούν να αναδείξουν ένα διαφορετικό μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης: μικρότερης κλίμακας, πιο βιώσιμο, με έμφαση στην ποιότητα, τη βιοποικιλότητα και τη σύνδεση του προϊόντος με τον τόπο και την ιστορία του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ