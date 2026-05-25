Κομισιόν: Κλιματική πίεση και δημογραφικό ωθούν τη γεωργία σε νέες προσαρμογές

Νέα μελέτη της Κομισιόν καταγράφει ότι η ευρωπαϊκή γεωργία βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προσαρμογής μέσα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, με βασικούς παράγοντες επίδρασης την κλιματική αλλαγή, τις εξελίξεις στο δημογραφικό αλλά και το αυξανόμενο κανονιστικό πλαίσιο. Η ανάλυση, που βασίζεται σε 15 μελέτες περίπτωσης σε 11 κράτη μέλη, δείχνει ότι οι επιπτώσεις των παραπάνω παραγόντων επηρεάζουν άμεσα το αγροτικό εισόδημα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Κεντρικός παράγοντας αλλαγής παραμένει η κλιματική πίεση, με ξηρασίες, καύσωνες, έλλειψη νερού και ακραία καιρικά φαινόμενα να επηρεάζουν ολοένα περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, αυξάνεται η πίεση από εχθρούς και ασθένειες, οδηγώντας τους παραγωγούς σε προσαρμογές όπως καλύτερη διαχείριση νερού, αλλαγές στις καλλιέργειες και διαφοροποίηση πρακτικών.

Σημαντική πρόκληση, παράλληλα, αποτελεί και η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα σε τομείς έντασης εργασίας, όπως τα κηπευτικά και η γαλακτοπαραγωγή. Η ανάγκη για ανανέωση των γενεών αναδεικνύεται ως κρίσιμο ζήτημα για τη συνέχεια της παραγωγής στην ύπαιθρο. Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων τιμών και αυστηρότερων κανόνων, το οποίο, αν και πιεστικό, ενισχύει την ανάγκη για αποδοτικότητα και καινοτομία.

Η ΚΑΠ παραμένει βασικό εργαλείο στήριξης της μετάβασης μέσω επενδυτικών μέτρων και μηχανισμών σταθεροποίησης εισοδήματος, όπως τονίζει η Κομισιόν, ενώ η μελέτη επισημαίνει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η προσαρμογή της ευρωπαϊκής γεωργίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με τον τομέα να κινείται προς πιο δομικές αλλαγές στο παραγωγικό του μοντέλο, καθώς οι πιέσεις αναμένεται να ενταθούν έως το 2040. Ενώ οι περισσότερες προσπάθειες επικεντρώνονται σήμερα στη βραχυπρόθεσμη προσαρμογή, υπάρχει αυξανόμενη δυναμική προς βαθύτερο, μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό των γεωργικών μοντέλων.