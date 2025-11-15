Σε απόγνωση οι αλιείς για τη δράση των λαγοκέφαλων στον Αργολικό κόλπο

Eνα απίστευτο σκηνικό, που δημιουργεί πανικό ακόμα και στους πλέον ψύχραιμους παρατηρητές, έχει δημιουργήσει η ξαφνική αύξηση του γνωστού λαγοκέφαλου στον Αργολικό κόλπο. Η σημαντική άνοδος του αριθμού ενός από τους σημαντικότερους εχθρούς των αλιέων έχει δημιουργήσει βάσιμη ανησυχία για το μέλλον, αφού ο λαγοκέφαλος έχει πολλαπλά επίπεδα δράσης, απειλώντας με εξαφάνιση ή –στην καλύτερη περίπτωση– μείωση αλιευμάτων που δίνουν τροφή στους σκληρά δοκιμαζόμενους αλιείς.

Σε δηλώσεις του, ο Ανδρέας Μπικάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Τολού, σημειώνει ότι «η δράση του λαγοκέφαλου έρχεται σε μια εποχή που τα αλιεύματα έχουν μειωθεί δραματικά. Η αγορά ζητά ψάρια, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες». Επισημαίνοντας τη ζημιά που υφίστανται οι επαγγελματίες αλιείς, ο ίδιος προσθέτει ότι «πέρα από την απώλεια που προκαλούν οι λαγοκέφαλοι στα ψάρια, σημαντικό πρόβλημα δημιουργούν οι επιθέσεις τους και στα δίχτυα, στα οποία ορμάνε για να αρπάξουν ό,τι υπάρχει».

Η εμφάνιση του λαγοκέφαλου στον Αργολικό κόλπο έγινε σχετικά πρόσφατα, το 2023, αλλά η αλματώδης αύξηση του πληθυσμού του έχει φέρει σε αδιέξοδο τους αλιείς. «Είναι η κατάλληλη ώρα να παρέμβουν οι επιστήμονες, ώστε να μπλοκάρουν οριστικά την αύξηση των λαγοκέφαλων. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών έχει τον πρώτο λόγο και, μέχρι να καταγραφούν αποτελεσματικές δράσεις, επείγει να εφαρμοσθεί το παράδειγμα της Κύπρου μέσω ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας», υπογραμμίζει ο κ. Μπικάκης.

Στην Κύπρο, εφαρμόζονται προγράμματα αποζημίωσης ψαράδων που αλιεύουν λαγοκέφαλους, ώστε να περιοριστεί ο πληθυσμός τους. Παράλληλα, επιστήμονες μελετούν την τοξίνη του ψαριού για πιθανές χρήσεις στην ιατρική και τα καλλυντικά, ενώ το δέρμα του μπορεί να αξιοποιηθεί στη βιομηχανία υφασμάτων.

Παρά τις δυνατότητες αυτές, οι ειδικοί επιμένουν ότι το κοινό πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Οι πολίτες καλούνται να μην καταναλώνουν λαγοκέφαλο, να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση εντοπισμού του και να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας.