Βουλή -Επερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για τον αγροτικό τομέα- Κων. Μπάρκας: Απαιτείται ολιστική στρατηγική για την ελληνική παράκτια αλιεία

Στα προβλήματα της αλιείας αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Μπάρκας, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης για τον αγροτικό τομέα, και υπογράμμισε την ανάγκη εκπόνησης ολιστικής στρατηγικής, για την αλιεία, την ανασύσταση της αλιευτικής παραγωγής. Ο βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη επαναδιατύπωσης των Κανονισμών για τον έλεγχο και την επιτήρηση της αλιείας με τρόπο που να ενσωματώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής παράκτιας αλιείας.

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη μέριμνας για την αποζημίωση από ζημίες των χωροκατακτητικών ειδών και την εφαρμογή προγραμμάτων ενάντια στην εξάπλωσή τους αλλά και μέτρων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, για την προστασία της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού των ψαριών.