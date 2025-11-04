Φλώρινα: Απαγόρευση αλιείας πέστροφας

Ξεκίνησε η περίοδος απαγόρευσης αλιείας της πέστροφας από 1η Νοεμβρίου 2025 μέχρι 15η Φεβρουαρίου 2026 σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ανωτέρω χρονικής περιόδου απαγορεύεται σε όλες τις λίμνες και τα ποτάμια της επικράτειας η αλιεία πέστροφας με κάθε μέσο.

Η απαγόρευση αλιείας στα ιχθυοτρόφα ύδατα είναι επιβεβλημένη για την προστασία της αναπαραγωγής της πέστροφας, την αποτροπή πιθανού κινδύνου καταστροφής των ιχθυοαποθεμάτων και την διατήρηση των άγριων πληθυσμών.Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 2040/1992 και ισχύει.Ο έλεγχος τήρησης της απαγόρευσης διενεργείται από τις κατά τόπους Αστυνομικές και Δασικές Αρχές.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας, Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Φλώρινας, στο τηλέφωνο 2385350542.

Πηγή: ertnews.gr