ΠΕΚ: Σε οικονομικό αδιέξοδο η κτηνοτροφία λόγω απαγόρευσης βόσκησης μέχρι τον Ιούνιο

Έντονη διαμαρτυρία εκφράζει η Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων (ΠΕΚ) με ανακοίνωσή της για την επέκταση των μέτρων βιοασφάλειας και ειδικότερα με την απαγόρευση της βόσκησης μέχρι τον Ιούνιο (σ.σ.γνωστοποιήθηκε από κτηνιάτρους σε κάποιες περιοχές όπως π.χ. στη Χαλκιδική), τονίζοντας ότι οι κτηνοτρόφοι της χώρας αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα η ΠΕΚ υπογραμμίζει ότι σταθερή και μόνιμη λύση στο πρόβλημα αποτελεί ο εμβολιασμός, ζητώντας την άμεση εφαρμογή του. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας περισσότερων εργαστηρίων εξέτασης για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης την άμεση πληρωμή όσων παραμένουν απλήρωτοι, καθώς και την καταβολή των ενισχύσεων από τα υπόλοιπα προγράμματα, όπως τα βιολογικά, τα οικολογικά σχήματα και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μείνουν απούλητες πολλές χιλιάδες αμνοερίφια, την ώρα που η ζήτηση αναμένεται αυξημένη λόγω του Καθολικού και του Ορθόδοξου Πάσχα.

Η ΠΕΚ σημειώνει ότι ο κλάδος βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, με πολλούς παραγωγούς να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις.

«Ενόψει του Πάσχα θα πρέπει να λειτουργήσουν περισσότερα εργαστήρια για την ευλογιά. Οι έλεγχοι δεν επαρκούν. Σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στη Χαλκιδική οι κτηνίατροι μας ενημέρωσαν ότι η απαγόρευση της βόσκησης πάει έως τον Ιούνιο λόγω των μέτρων βιοασφάλειας για την ευλογιά. Αυτό θα είναι καταστροφικό για τον κλάδο μας, οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλο οικονομικά» είπε στο ypaithros.gr ο Δημήτρης Καμπούρης, πρόεδρος της ΠΕΚ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΕΚ:

«Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε την επέκταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τον Ιούνιο! Αδυνατούμε να ανταποκριθούμε οικονομικά! Σταθερή και μόνιμη λύση παραμένει. Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ, τον οποίο και απαιτούμε άμεσα. Παράλληλα ζητούμε την δημιουργία κι άλλων εργαστηρίων εξέτασης της ευλογιάς, πανελλαδικά, διαφορετικά θα μείνουν απούλητα πολλές χιλιάδες αμνοεριφίων και δεν θα καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση λόγω Καθολικού και Ορθόδοξου Πάσχα. Απαιτούμε επίσης την εντατικοποίηση των ελέγχων και την άμεση πληρωμή όσων παραμένουν απλήρωτοι! Όπως επίσης και την πληρωμές των υπολοίπων προγραμμάτων (βιολογικά, οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες).

Οι καιροί “ού μενετοί”! Οι κτηνοτρόφοι ήταν και παραμένουν αδικημένοι και απελπισμένοι! Δεν έχουν μέλλον και όσοι μπήκαν σε προγράμματα βρίσκονται σε αδιέξοδο και βουτηγμένοι σε χρέη! Παραμένουμε σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση! Εάν δεν δούμε άμεσες λύσεις θα συνεχίσουμε να σας καταγγέλλουμε και να διαμαρτυρόμαστε!!!»