Θεσσαλονίκη: Σύλληψη για παραβίαση των μέτρων βιοασφάλειας κατά της ευλογιάς

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλλινδοίων το μεσημέρι της Τρίτη (3/03) στη Θεσσαλονίκη, για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών, στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 14:30 το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης δέχθηκε καταγγελία για βόσκηση ζώων εκτός της προβλεπόμενης κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Άμεσα μετέβη στο σημείο εποχούμενη περιπολία, όπου εντόπισε τον άνδρα να βόσκει δέκα αιγοπρόβατα έξω από τον χώρο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα σε παρακείμενο περιφραγμένο αγροτεμάχιο.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν έφεραν τα προβλεπόμενα κίτρινα ενώτια σήμανσης, γεγονός που συνιστά παράβαση των υγειονομικών διατάξεων που εφαρμόζονται για την αποτροπή εξάπλωσης μεταδοτικών νοσημάτων στο ζωικό κεφάλαιο. Τα αιγοπρόβατα οδηγήθηκαν άμεσα πίσω στον στάβλο, ενώ σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Σύμφωνα με την αρμόδια αστυνομική διεύθυνση ενημερώθηκε επίσης ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης, ο οποίος διέταξε την κράτησή του συλληφθέντα και την προσαγωγή του ενώπιόν του με τη σχηματισθείσα δικογραφία. Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προβεί στους προβλεπόμενους ελέγχους και στις απαραίτητες υγειονομικές ενέργειες.