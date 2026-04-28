Τριάντα χιλιάδες τόνους καρπούζι αναμένει η Τριφυλία

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι παραγωγοί στην Τριφυλία για τη φετινή χρονιά, τόσο για τα καρπούζια υπαίθριας καλλιέργειας όσο και για εκείνα της θερμοκηπιακής, καθώς είναι πλέον θέμα ημερών να ξεκινήσει η πρώτη συγκομιδή από την υπερπρώιμη και πρώιμη παραγωγή. Από πλευράς φυτών, η εικόνα είναι καλή, γεγονός που προϊδεάζει για μια θετική χρονιά.

Ο γεωπόνος και παραγωγός Μανώλης Κεντρής, αναφερόμενος στην πορεία της καλλιέργειας, δήλωσε: «Η καλλιέργεια έχει πλέον περιοριστεί σε πολύ λίγα χέρια, καθώς είναι πολυέξοδη και αγχωτική, ενώ η εμπορική της διάρκεια είναι πολύ μικρή. Αυτή τη στιγμή, η υπαίθρια πρώιμη καλλιέργεια ξεπερνά σε κόστος τα 1.000 ευρώ ανά στρέμμα. Για να καταλάβετε, από τα 300 άτομα που καλλιεργούσαν στο παρελθόν, έχουν απομείνει περίπου 50. Στην περιοχή καλλιεργούνται πλέον περίπου 4.000 στρέμματα, και όλη αυτή η διαδικασία συνοδεύεται από μεγάλη αγωνία, καθώς το προϊόν πρέπει να διατεθεί στην αγορά μέσα σε λίγες ημέρες».

Αναφερόμενος στο ζήτημα των εργατών γης, ο ίδιος υπογράμμισε: «Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ενώ τα μεροκάματα έχουν φτάσει πλέον στα 40 ευρώ». Παράλληλα, σημείωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού. Από την πλευρά του, ο παραγωγός Χαράλαμπος Παπαδόπουλος από την Κυπαρισσία ανέφερε: «Βρισκόμαστε στο στάδιο του δεσίματος και έχουμε καθυστέρηση περίπου δέκα ημερών λόγω των καιρικών συνθηκών. Η συγκομιδή των υπαίθριων καρπουζιών αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 20 Μαΐου. Ήδη έχουν βγει στην αγορά τα πρώιμα θερμοκηπίου, τα οποία συγκομίζονται, με την τιμή παραγωγού να διαμορφώνεται στα 0,90 ευρώ το κιλό».

Όσον αφορά το αυξημένο κόστος, ο ίδιος επισήμανε: «Η αύξηση στο κόστος καλλιέργειας είναι ήδη αισθητή, με τα καύσιμα να αποτελούν ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό βάρος». Παράλληλα, τόνισε ότι η καλλιεργούμενη έκταση παραμένει σταθερή και η φετινή παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 30.000 τόνους.