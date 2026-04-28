Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Σκιάθο – Έγινε αισθητός στην Αττική

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Σκιάθο, με βάση την αυτόματη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:07, τέσσερα χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σημειώθηκε και πάλι στη Σκιάθο σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν οκτώ χιλιόμετρα δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα.