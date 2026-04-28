ΕΛΛΑΔΑ

Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Σκιάθο – Έγινε αισθητός στην Αττική

Πριν μερικές ώρες ακόμα μία σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί
28/04/2026
41'' διάβασμα
neos-seismos-48-richter-sti-skiatho-egine-aisthitos-stin-attiki-377795

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Σκιάθο, με βάση την αυτόματη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο σεισμός σημειώθηκε στις 16:07, τέσσερα χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Σκιάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χιλιόμετρα. 

Νωρίτερα, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σημειώθηκε και πάλι στη Σκιάθο σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 Ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν οκτώ χιλιόμετρα δυτικά του νησιού και είχε εστιακό βάθος στα 13,1 χιλιόμετρα. 

neos-seismos-48-richter-sti-skiatho-egine-aisthitos-stin-attiki-227260

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών ρίχτερ με στη Σκιάθο

Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,7 βαθμών σημειώθηκε στις 14:12 με επίκεντρο 8 χλμ. δυτικά – βοεριεοδυτικά της Σκιάθου. Σύμφωνα με τo Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 13,1 χλμ. Η δόνηση έγινε αισθητή και σε περιοχές της Αττικής. Πηγή: ertnews.gr

28/04/2026

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
σεισμός