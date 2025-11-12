Σέρρες: Πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης νερού για αγρότες

Στις Σέρρες, λειτουργεί ένα πρωτοποριακό σύστημα διαχείρισης νερού για αγρότες. ‘Έξυπνες” υδροληψίες λειτουργούν με προπληρωμένες ανέπαφες κάρτες, οι οποίες βοηθούν στο να έχει ο παραγωγός μία ξεκάθαρη εικόνα για το πόσο νερό χρειάζεται για να ποτίσει το χωράφι του.

Όπως τόνισε ο κ. Νίκος Ταουσάνης, πρόεδρος ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου, πρόκειται για ένα έργο με προστιθέμενη αξία, καθώς, κάθε παραγωγός, καταναλώνει ακριβώς την ποσότητα νερού που έχει προπληρώσει, γεγονός που βοηθά στην οικονομία σε νερό και σε ρεύμα.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι, με αυτόν τον τρόπο, έχουν εξοικονομηθεί 12 εκατομμύρια κυβικά νερού και 3,5 εκατομμύρια κιλοβατώρες, μέσα σε έναν χρόνο, γεγονός που σε ποσοστό μεταφράζεται σε μείωση κατά 40% στην κατανάλωση στο νερό και 31% στο ρεύμα.

Πηγή: ertnews.gr