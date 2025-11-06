Σέρρες: Σε επιφυλακή η κτηνιατρική υπηρεσία για την αφρικανική πανώλη

Εκατόν εικοσιεννέα εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία, κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον μήνα Οκτώβριο. Τριανταεπτά από τις εστίες επιβεβαιώθηκαν σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Ειδικότερα στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2025 έως 03.11.2025, 409 εστίες σε αγριόχοιρους, στο πλαίσιο της επιτήρησης του νοσήματος στη χώρα αυτή.

Προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά της πανώλης στη χώρα, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της Χώρας και στις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Πηγή: ertnews.gr