Στη Λιβύη αποβιβάστηκαν περίπου 3.000 αγελάδες αφού τις απέρριψε η Τουρκία

Αίσιο τέλος είχε μια απίστευτη υπόθεση με χιλιάδες αγελάδες, οι οποίες προερχόμενες από την Ουρουγουάη, παρέμειναν για ένα μήνα μέσα σε ένα φορτηγό πλοίο, ανοιχτά της Τουρκίας, αλλά τελικά αποβιβάστηκαν στη Λιβύη.

Οι τουρκικές αρχές είχαν απαγορεύσει την εκφόρτωση των ζώων, λόγω έλλειψης υγειονομικών και εμπορικών πιστοποιητικών, που απαιτούνται για την εισαγωγή βοοειδών στην Τουρκία με αποτέλεσμα οι αγελάδες να μεταφερθούν στη Λιβύη, όπως ανακοίνωσε σήμερα (25.11.2025) η Ουρουγουάη.

Το πλοίο Spiridon II απέπλευσε από την Ουρουγουάη στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 και έχει ρίξει άγκυρα ανοιχτά του λιμανιού της Μπαντίρμα (Πάνορμος, δυτική Τουρκία) από τις 21 Οκτωβρίου 2025, είχε τονίσει η τουρκική κυβέρνηση.

Η ίδια εξήγησε ότι κατατέθηκε αίτημα εισαγωγής των ζώων, για λογαριασμό 15 επιχειρήσεων, εκείνη την ημερομηνία. Συνολικά, πρόκειται για 2.901 αγελάδες.

After almost two months at sea, the Spiridon II reappeared in Benghazi after days without a signal. Animal Welfare Foundation says some cows were unloaded in Libya and suspects carcass and sewage dumping during the blackout, with animals possibly left without feed or vet care. pic.twitter.com/YIOs3ryRaH — Mercy For Animals (@MercyForAnimals) November 25, 2025

Η μη κυβερνητική οργάνωση Ίδρυμα για την Ευημερία των Ζώων (AWF) είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με τα βοοειδή που παρέμεναν στο πλοίο.

Η οργάνωση είχε τονίσει ότι δεκάδες αγελάδες πέθαναν πάνω στο πλοίο ενώ δεκάδες άλλες γέννησαν εν πλω.

Η κυβέρνηση της Ουρουγουάης έκανε λόγο για διαφωνίες μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα και ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το πλοίο είχε ξεκινήσει το ταξίδι για την επιστροφής του, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι θα επιχειρούσε να ανακατευθύνει το πλοίο με τα βοοειδή σε άλλο προορισμό.

Με την αποβίβαση των 2.901 ζώων, αυτή η κατάσταση, η οποία απασχόλησε υγειονομικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και το κοινό, «επιλύθηκε οριστικά», ανακοίνωσε το υπουργείο Κτηνοτροφίας, Γεωργίας και Αλιείας της Ουρουγουάης, τονίζοντας ότι «τα ζώα αποβιβάστηκαν υγιή».

Χθες Δευτέρα (24.11.2025), το Μοντεβιδέο επιβεβαίωσε ότι «αυτή η υπόθεση δεν εγείρει ανησυχίες για την υγεία όσον αφορά τα εξαγόμενα βοοειδή» και ότι πρόκειται για διαφορά μεταξύ ιδιωτών.

Μέχρι σήμερα, η Ουρουγουάη έχει εξάγει το 2025 περισσότερες από 269.000 αγελάδες στην Τουρκία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Η Ουρουγουάη, με πληθυσμό 3,5 εκατομμυρίων και περίπου 12 εκατομμύρια αγελάδες, είναι σημαντικός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων.

Πηγή: newsit.gr