Κίνα: Παρατείνεται η περίοδος διεξαγωγής έρευνας στις εισαγόμενες ποσότητες βοδινού κρέατος μέχρι την 26/1/26

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε προχθές, Τρίτη, ότι αποφάσισε να παρατείνει περαιτέρω την προθεσμία διεξαγωγής ελέγχων στις εισαγόμενες ποσότητες βοδινού κρέατος μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2026, επικαλούμενο την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Η έρευνα ενεργοποιήθηκε αρχικά στις 27 Δεκεμβρίου του 2024.

Στις 6 Αυγούστου του 2025, το ίδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι η περίοδος διεξαγωγής της έρευνας θα παραταθεί μέχρι την 26η Νοεμβρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ