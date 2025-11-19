Έτοιμες προς πληρωμή συνδεδεμένες για φυτική 2024 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ  

Μια ακόμα πληρωμή προγραμματίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την μεγάλη πίστωση της Βασικής έως το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ypaithtos.gr έχουν εκδοθεί οι εντολές πληρωμής και αναμένεται η τελική υπογραφή της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ για να πιστωθούν υπόλοιπα συνδεδεμένων ενισχύσεων του 2024 στην φυτική παραγωγή ύψους περίπου 14 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια παρτίδα που Οκτωβρίου που δεν πληρώθηκε τότε, ενώ αμέσως μετά σειρά θα λάβουν και κάποια υπόλοιπα στο αιγοπρόβειο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η πίστωση θα πραγματοποιηθεί το πιθανότερο έως αύριο, Πέμπτη 20/11,

Εν τω μεταξύ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ύψους 50.641.619,88 ευρώ για τη δράση «10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10, στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους της δράσης, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από γεωργικές δραστηριότητες. Από το συνολικό ποσό, 10.641.619,88 ευρώ αφορούν αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενης απόφασης του Μαΐου 2025.

Η απόφαση εντάσσεται στις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, ενισχύοντας τη συμμόρφωση των παραγωγών με περιβαλλοντικά πρότυπα και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων.

Τέλος, όσον αφορά τη Βασική ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ επανέλαβε ότι: «Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες, ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται να καταβληθεί στο τέλος του Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που δίνεται από τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».