Smart Agritourism Challenge: Ένα hackathon για την καινοτομία στον αγροτουρισμό και την ύπαιθρο

Με ιδιαίτερη συμμετοχή και ζωντανή ανταπόκριση ολοκληρώθηκε στη Χαλκίδα το Smart Agritourism Challenge, που φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, με φυσική παρουσία και ταυτόχρονο livestream. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από το Open Farm, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Ευβοίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PoliRuralPlus, που προωθεί λύσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης συνδέοντας την αγροδιατροφή με τον τουρισμό και την τεχνολογία.

Το διήμερο άνοιξε με χαιρετισμούς από τον κύριο Κωνσταντίνο Βαρδακώστα, Αντιπεριφερειάρχη Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών & Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και τον κύριο Νικόλαο Κεντρή, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Εύβοιας και εκπρόσωπο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι ανέδειξαν το πλαίσιο στήριξης της δράσης και τη σημασία της διασύνδεσης του αγροτουρισμού με τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα. Ακολούθησε θεματική εισαγωγή από τον κύριο Παναγιώτη Παπαδόπουλο (Επικεφαλής και Συνιδρυτής Open Farm) στο πρόγραμμα του PoliRuralPlus – Central Greece Pilot και στη μεθοδολογία του hackathon, προετοιμάζοντας το κοινό για τις εργασίες των ομάδων.

Στο κύριο πρόγραμμα, η κυρία Σοφία Καράμπελα (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ) παρουσίασε τις τάσεις του αγροτουρισμού ανάμεσα στην τοπικότητα και τα διεθνή ρεύματα, ενώ η κυρία Μαρία Εμμανουηλίδου (Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας) εστίασε στη σημερινή εικόνα του κλάδου και στις προοπτικές του. Τη θεωρητική προσέγγιση συμπλήρωσε με πρακτικό παράδειγμα η παρουσίαση της περίπτωσης «Φαμελάκι» από την κυρία Γωγώ Πασσά (μελισσοκόμος, συν-ιδρύτρια), με συντονίστρια την κυρία Βάσω Κανάκη (Συντονίστρια Open Farm Days), αναδεικνύοντας πώς οι μικρές τοπικές συμπράξεις δημιουργούν αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας και ενισχύουν την τοπική αξία. Στη συνέχεια, ο κύριος Γιώργος Πιλπιλίδης (CEO, Kleesto) παρουσίασε «έξυπνα εργαλεία» για τον τουρισμό της υπαίθρου, από την αυτοματοποίηση κρατήσεων μέχρι τη βελτίωση του ψηφιακού αποτυπώματος και της εμπειρίας του χρήστη, ανοίγοντας τη συζήτηση για την πρακτική αξιοποίηση των τεχνολογιών στις τουριστικές εμπειρίες. Το θέμα συζητήθηκε εκτενέστερα στο πάνελ «Τουρισμός και Τεχνολογία: η εμπειρία επαναπροσδιορίζεται», το οποίο συντόνισε ο κύριος Παναγιώτης Παπαδόπουλος (Επικεφαλής και Συνιδρυτής Open Farm), με ομιλητές τον κύριο Τάσο Κανναβό (co-founder & CEO, Cellarhopping), την κυρία Χαρά Μαγγανά (μελισσοκόμος, συν-ιδρύτρια, Bee Naturalles) και τον κύριο Γιώργο Παπαθανασόπουλο (εκπρόσωπος FIJET στην Ελλάδα), όπου συζητήθηκαν μοντέλα συνεργασίας παραγωγών–καταλυμάτων, εργαλεία προβολής και η μετάβαση από τις μεμονωμένες κρατήσεις σε ολοκληρωμένες, data-driven εμπειρίες. Τη δεύτερη ημέρα, η κυρία Χρύσα Μπόζα (Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας & Εμψυχώτρια Ομάδων NDI) εργάστηκε με τους συμμετέχοντες πάνω στις αξίες, τους ρόλους και τις δυναμικές συνεργασίας με στόχο την αποτελεσματική ομαδική δουλειά, ενώ η κυρία Μάγδα Πειστικού (Editor in Chief, Food Service Magazine) έθεσε το πλαίσιο του «επιχειρείν με σκοπό», γύρω από τη βιωσιμότητα, τα τοπικά προϊόντα και τις έξυπνες λύσεις στην τουριστική εμπειρία. Στο ίδιο σκέλος, η κυρία Πέννυ Ζαφειράκη, εκπρόσωπος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του PoliRuralPlus, δίνοντας στους συμμετέχοντες πρακτική εικόνα αξιοποίησης των εργαλείων του έργου στις δικές τους ιδέες.

Οι ομάδες σχηματίστηκαν και εργάστηκαν σε δύο κύκλους εργαστηρίου, πάνω σε καμβά ιδέας που κάλυπτε το πρόβλημα-ανάγκη, τη λύση, την αγορά–στόχο, τις συνεργασίες και το μοντέλο εσόδων. Συνολικά συμμετείχαν επτά ομάδες (τέσσερις ψηφιακά και τρεις με φυσική παρουσία), οι οποίες συνεργάστηκαν αρμονικά και παρουσίασαν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και καινοτόμες προτάσεις. Όλες οι ομάδες εστίασαν στη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, αξιοποιώντας υπηρεσίες φιλοξενίας, γαστρονομίας και εκπαίδευσης για τον αστικό πληθυσμό και τους επισκέπτες, με κατάλληλη χρήση τεχνολογικών εργαλείων. Προετοίμασαν σύντομα pitches και παρουσίασαν τις προτάσεις τους μπροστά σε κοινό και επιτροπή, λαμβάνοντας ουσιαστική ανατροφοδότηση από ειδικούς της αγοράς και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με κριτήρια την ευκρίνεια της πρότασης αξίας, τη δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής και την προοπτική κλιμάκωσης. Από τη διαδικασία προέκυψαν δύο νικήτριες ομάδες, οι οποίες θα λάβουν στοχευμένη υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και τη διερεύνηση πιλοτικών δράσεων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά δώρα με προϊόντα τοπικών παραγωγών της Εύβοιας, αναδεικνύοντας στην πράξη τη σύνδεση του αγροτουρισμού με την τοπική αγροδιατροφική παραγωγή.

Το Smart Agritourism Challenge αποτελεί κεντρική δράση του ελληνικού πιλότου του PoliRuralPlus, με τη συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της NEUROPUBLIC και της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Με επίκεντρο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εργαλείων χαρτογράφησης, ο πιλότος στοχεύει στη διάχυση πρακτικών καινοτομίας που ενισχύουν την τοπική οικονομία, βελτιώνουν την εμπειρία του επισκέπτη και δημιουργούν σταθερές συνέργειες ανάμεσα σε παραγωγούς, τουριστικές επιχειρήσεις και την ευρύτερη κοινότητα.