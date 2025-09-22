PoliRuralPlus: Η τεχνολογία στην υπηρεσία ενίσχυσης των αγροτικών κοινοτήτων

Τη στιγμή που η ελληνική ύπαιθρος ερημώνει και το χάσμα ανάμεσα στα αστικά κέντρα και τα χωριά μεγαλώνει, ένα ευρωπαϊκό έργο –με ελληνική συμμετοχή– επιχειρεί μέσω της τεχνολογίας να προωθήσει μία βιώσιμη, ισορροπημένη, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των αγροτικών και αστικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Ο λόγος για το PoliRuralPlus, στόχος του οποίου είναι «να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών μέσω της ενίσχυσης των διασυνδέσεων, της εφαρμογής καινοτόμων ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της αξιοποίησης συμμετοχικών μεθοδολογιών και ψηφιακών εργαλείων αιχμής. Αυτά και πολλά άλλα εξηγεί στην «ΥΧ» η Κατερίνα Σαχσαμάνογλου, υπεύθυνη του έργου PoliruralPlus από τη GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΕΝ, εταιρεία η οποία συμμετέχει στο έργο.

Βασικά χαρακτηριστικά

Η ψηφιοποίηση, η συνεργασία και η προσαρμογή των λύσεων στις τοπικές ανάγκες βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ανάμεσα στα βασικά χαρακτηριστικά του έργου. Σύμφωνα με την κα Σαχσαμάνογλου, υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά:

Ψηφιακή υποστήριξη πολιτικής: Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας που συνδυάζει γεωχωρικά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη (AI) και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για τη στήριξη τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και προοπτικού σχεδιασμού (foresight).

Προσέγγιση πολλαπλών φορέων (Multi-Actor Approach): Με ενεργό συμμετοχή πολιτείας, επιχειρήσεων, κοινωνίας πολιτών και ακαδημαϊκής κοινότητας στη συνδημιουργία γνώσης και περιφερειακών στρατηγικών.

Πιλοτική εφαρμογή: Υλοποίηση και επικύρωση σε εννέα ευρωπαϊκές περιοχές, με σκοπό την προσαρμογή των λύσεων στις τοπικές ανάγκες και την εξαγωγή καλών πρακτικών.

Συμβολή σε ευρωπαϊκές στρατηγικές: Ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη Νέα Ευρωπαϊκή Bauhaus, το Μακροπρόθεσμο Όραμα για τις Αγροτικές Περιοχές, καθώς και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ηθική και συμμετοχική τεχνητή νοημοσύνη: Ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών διαφανούς, υπεύθυνης και συμμετοχικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στην αστικο-αγροτική ανάπτυξη.

Διήμερο hackathon για την καινοτομία

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί στη Χαλκίδα στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου το Smart Agritourism Challenge, ένα διήμερο hackathon για την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στον αγροτουρισμό και την ύπαιθρο.

Το Smart Agritourism Challenge αποτελεί την κεντρική δράση του ελληνικού πιλότου του προγράμματος PoliRuralPlus – Central Greece Pilot, στον οποίο συμμετέχουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η NEUROPUBLIC και η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, συμβάλλοντας ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που συνδέουν την αγροδιατροφή, τον τουρισμό και την τεχνολογία. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Open Farm, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Επιμελητηρίου Ευβοίας. Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει:

Παρουσιάσεις και ομιλίες από ειδικούς στους τομείς του αγροτουρισμού, της βιωσιμότητας, της επιχειρηματικότητας και των νέων τεχνολογιών.

Διαδραστικά εργαστήρια, στα οποία οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που απαντούν σε πραγματικές προκλήσεις του αγροτουρισμού.

Παρουσίαση ιδεών μπροστά σε κοινό και επιτροπή, με ανατροφοδότηση από ειδικούς και ανθρώπους της αγοράς.

Οι ιδέες που θα διακριθούν θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις και συμβολικά δώρα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Υποστήριξη των κατοίκων της υπαίθρου

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται με γνώμονα την ενίσχυση των αγροτικών κοινοτήτων και των κατοίκων της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, όπως εξηγεί η κα Σαχσαμάνογλου, «το PoliRuralPlus ενισχύει τις αγροτικές κοινότητες μέσα από ψηφιακά και συμμετοχικά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και ενδυναμώνουν τον ρόλο των πολιτών. Το Services Dashboard παρέχει γεωχωρικά δεδομένα για γη, περιβάλλον και υποδομές, βοηθώντας στον εντοπισμό ελλείψεων και στον σχεδιασμό στοχευμένων πολιτικών».

Η ίδια προσθέτει ότι «με το Multi-Actor Approach Tool, αγρότες, επιχειρήσεις και κάτοικοι συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικών, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται σε συνεργασία με τις κοινότητες. Η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για ανάλυση και πρόβλεψη τάσεων, στηρίζοντας τόσο τον σχεδιασμό όσο και τη λήψη αποφάσεων».

Τέλος, η κα Σαχσαμάνογλου καταλήγει, λέγοντας ότι «τα πιλοτικά έργα ενισχύουν, επίσης, τις τοπικές οικονομίες, προωθώντας τον αγροτουρισμό, τη βιοοικονομία και τα τοπικά προϊόντα, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης στην ύπαιθρο».