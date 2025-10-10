Π. Καλφούντζος: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να γίνει πρότυπο σύγχρονου και δυναμικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού»

Με αφορμή τη συμμετοχή του στις επικείμενες εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, ο Παναγιώτης Καλφούντζος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη, παρουσιάζει το όραμά του για μια τράπεζα που θα αποτελέσει στρατηγικό εταίρο της τοπικής οικονομίας.

Ως Πρόεδρος του ΘΕΣγη, με πολυετή εμπειρία στον αγροδιατροφικό τομέα, ο κ. Καλφούντζος τονίζει τη σημασία της διαφάνειας, της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνοντας ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που εστιάζει στην κεφαλαιακή ενίσχυση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την οικονομική εξυγίανση της Τράπεζας.

Με τη συμμετοχή του στην εκλογική διαδικασία της 12ης Οκτωβρίου, επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στη μετάβαση της Τράπεζας Θεσσαλίας σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και εμπιστοσύνης.

Ακολουθεί η ανάρτηση του κ. Καλφούντζου στα μέσα κοινωνική δικτύωσης: