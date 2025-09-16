Στα όρια ασφαλείας τα αποθέματα του φράγματος Πηνειού

Τα κατώτερα όρια ασφαλείας αγγίζουν τα αποθέματα νερού στο φράγμα Πηνειού, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την άρδευση των καλλιεργειών. Μπορεί στα τέλη Οκτώβρη η αρδευτική περίοδος να ολοκληρώνεται, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Μάλιστα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η επόμενη αρδευτική περίοδος να ξεκινήσει με καθυστέρηση τουλάχιστον ενός μήνα, δηλαδή από τις 15 Μαΐου αντί για τον Απρίλιο, όπως συνέβη φέτος.

Η στάθμη ξεκίνησε φέτος την περίοδο της άρδευσης στα 83 μέτρα, ενώ πλέον έχει πέσει κάτω από τα 73. Το όριο ασφαλείας θεωρείται στα 71 μέτρα, γεγονός που αφήνει περιθώριο μόλις 1,5 μέτρου νερού, με τα διαθέσιμα κυβικά να μειώνονται δραματικά, καθώς η επιφάνεια της λίμνης μικραίνει.

Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, έχει επισημάνει πολλάκις το πρόβλημα, τονίζοντας πως οι απαιτήσεις νερού ήταν πολύ μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες, γεγονός που σημαίνει είτε ότι υπήρξε και φέτος μεγάλη σπατάλη, είτε ότι ποτίζονται στρέμματα, τα οποία δεν είναι δηλωμένα για να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός.

Ρυθμιστής οι καιρικές συνθήκες

Καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη χρονιά αναμένεται να είναι οι καιρικές συνθήκες και το ύψος των βροχοπτώσεων. Παράλληλα, επιτακτική προβάλλει η ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας και αυστηρής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη χρήση του νερού και να αποφευχθούν σοβαρότερες συνέπειες στο μέλλον.