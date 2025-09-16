Β. Κόκκαλης – Βουλή: «Καταστρέψατε τους κτηνοτρόφους – Ξεκαθαρίστε αν θέλετε ή όχι το εμβόλιο για την ευλογιά»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατηγορώντας την για εγκληματικές καθυστερήσεις και ανεπάρκεια στη διαχείριση της κρίσης με την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Όπως τόνισε απευθυνόμενος στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστο Κέλλα, η κατάσταση έχει πλέον «ξεφύγει», με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση λόγω των διαρκώς αυξανόμενων κρουσμάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων.

«Οι κτηνοτρόφοι καταστρέφονται. Είναι ξεκάθαρο ότι αποτύχατε» είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές αν έχει εξεταστεί σοβαρά η δυνατότητα επείγοντος εμβολιασμού.

Ο κ. Κόκκαλης ξεκαθάρισε ότι η ίδια η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει τη χρήση επείγοντος εμβολιασμού για την ανάσχεση νόσων, επικαλούμενος τον Κανονισμό 429/2016. Παράλληλα, κατέρριψε τα επιχειρήματα περί κινδύνου για τις εξαγωγές φέτας, παρουσιάζοντας επίσημα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι δεν γίνεται καμία σχετική αναφορά για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

«Έχετε εναλλακτικό σχέδιο; Το παρουσιάσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Ή μήπως πορεύεστε στα τυφλά;» διερωτήθηκε ο βουλευτής, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αφήνει ασαφή και θολά τα δεδομένα, τη στιγμή που η ζημιά για τους παραγωγούς διογκώνεται.

Ο Λαρισαίος βουλευτής δεν δίστασε να φέρει στο φως και τα συγκριτικά στοιχεία με τις γειτονικές χώρες, τα οποία αποδεικνύουν –όπως είπε– ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε «πρωτοφανές χάλι», αφού μόνο φέτος κατέγραψε πάνω από 555 κρούσματα, όταν η Βουλγαρία είχε 144 και η Ρουμανία μόλις 21.

«Άλλες χώρες δεν σκέφτηκαν εμβολιασμό γιατί δεν είχαν λόγο. Εμείς όμως είμαστε πρώτοι σε κρούσματα και θανατώσεις. Αν δεν ληφθούν γενναίες αποφάσεις, σε λίγο δεν θα υπάρχει ούτε γάλα, ούτε φέτα, για να συζητάμε για εξαγωγές» προειδοποίησε, απαιτώντας από τον Υπουργό να πει καθαρά στους κτηνοτρόφους ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά του εμβολιασμού, ώστε να μην παίζουν πια με την αγωνία και την επιβίωση των παραγωγών.

Ουσιαστικά, ο κ. Κόκκαλης κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τον αγροτικό κόσμο στο έλεος της αβεβαιότητας, με παλινωδίες και μισές αλήθειες, την ώρα που η κτηνοτροφία της χώρας βυθίζεται».